На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
В среду на Крым и Севастополь обрушился шторм
15:19 23.09.2026 (обновлено: 15:45 23.09.2026)
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений затруднено движение транспорта.
В региональных управлениях МЧС России накануне предупредили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с. В Крыму также действует штормовое предупреждение - из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.
Севастополь "уплыл"
В Севастополе бригады городских служб трудятся с самого утра. Коммунальщики и дорожники работают и на спецтехнике, и вручную.
По состоянию на 13:00 зарегистрировано более 110 заявок, часть уже выполнили. Из-за сильного ливня в некоторых домах протекли крыши, забились ливневки.
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
В городе затоплен ряд улиц и дворов. В некоторых местах легковые машины стоят в воде почти на треть кузова.
В соцсетях распространяются видео от очевидцев: возле Инженерной школы образовалось целое озеро, которое назвали "полосой препятствий" - чтобы попасть в здание школьникам приходится перебираться по забору.
© ЧП Севастополь / МАКСЛужа у школы в Севастополе
© ЧП Севастополь / МАКС
Лужа у школы в Севастополе
В другой школе из-за сильного дождя обвалился потолок, также пострадал детский садик. А именно детская площадка, отмечают пользователи соцсетей.
Сильный ветер валит деревья в городе. В частности деревья упали на улицах Героев Сталинграда, Очаковцев и возле школы №23.
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© ЧП Севастополь / МАКСВ Севастополе у школы из-за непогоды упало дерево
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В Севастополе у школы из-за непогоды упало дерево
© ЧП Севастополь / МАКС
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
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Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
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В Севастополе у школы из-за непогоды упало дерево
© ЧП Севастополь / МАКС
В связи с подтоплением дороги на улице Горпищенко, троллейбусы № 7-А вынужденно меняли схему движения и двигались до конечной остановки без заезда в поселок Дергачи. Сейчас они вернулись к прежней схеме движения.
На устранение последствий непогоды департамент городского хозяйства вывел около 400 человек и 75 единиц техники — это сотрудники управляющих компаний, "Парков и скверов" и ресурсоснабжающих организаций. Еще более 50 человек и 23 единицы спецтехники направили транспортные предприятия, проинформировали в правительстве города.
Прокуратура поставила на контроль вопрос оперативной и качественной работы по ликвидации последствий ливней в разных районах города.
Рекордные осадки и улетевшая крыша
В Алуште из-за сильного ветра крыша рухнула на машину на улице Владимира Хромых. Из-за этого движение от дома №18 до №29 перекрыли для всех, сообщила мэр Галина Огнева. Объехать участок можно по Ленина (через переулок Калядина).
В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%. По данным крымских синоптиков, половина месячной нормы осадков зафиксирована в селе Почтовое Бахчисарайского района и в горах Ай-Петри. В Ялте выпало 60% месячной нормы осадков, на Ангарском перевале – 70%.
Сильные дожди также затопили улицы Евпатории. По сообщением очевидцев, на улице Бартенева уже не видно дорожного покрытия, бордюр и защитных полусфер. Также затоплена улица Революции.
В Симферополе с раннего утра и до 15 часов шел дождь. На улице резко похолодало - до +13 градусов. Каких-либо происшествий не зафиксировано.
По прогнозам синоптиков, штормовой ветер до 35 м/с накроет Южный берег Крыма в среду во второй половине дня. Объявлено новое штормовое предупреждение.
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