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Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
Дома жителей симферопольского микрорайона Белое-5 планируют подключить к центральной канализации. Работа может начаться уже в ближайшие годы. Об этом сказал... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T17:28
2026-09-23T17:28
2026-09-23T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Дома жителей симферопольского микрорайона Белое-5 планируют подключить к центральной канализации. Работа может начаться уже в ближайшие годы. Об этом сказал министр ЖКХ Крыма Алексей Кудинов, отвечая на вопрос жителей микрорайона в ходе прямой линии.Он отметил, что микрорайон Белое-5 активно развивается и застраивается, а значит подходить к развитию, реконструкции и расширению коммуникаций необходимо комплексно.По словам Кудинова, серьезная работа должна быть проведена по предпроектному обследованию и предпроектным изысканиям, затем необходимо разработать проект, после этих этапов администрация города выходит на Совет министров с предложением о включении в бюджет финансирования строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачные массивы и поселки могут включить в состав СимферополяВ Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовВоду к земельным массивам участников СВО планируют подвести до конца года
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новости крыма, симферополь, благоустройство, городская среда
Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Дома жителей симферопольского микрорайона Белое-5 планируют подключить к центральной канализации. Работа может начаться уже в ближайшие годы. Об этом сказал министр ЖКХ Крыма Алексей Кудинов, отвечая на вопрос жителей микрорайона в ходе прямой линии.
"Мы направим письмо в администрацию города Симферополя о необходимости запланировать на 2027-2028 годы работы по проектированию прокладки новых сетей", – сообщил министр.
Он отметил, что микрорайон Белое-5 активно развивается и застраивается, а значит подходить к развитию, реконструкции и расширению коммуникаций необходимо комплексно.
По словам Кудинова, серьезная работа должна быть проведена по предпроектному обследованию и предпроектным изысканиям, затем необходимо разработать проект, после этих этапов администрация города выходит на Совет министров с предложением о включении в бюджет финансирования строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения.
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