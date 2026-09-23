https://crimea.ria.ru/20260923/mikrorayon-beloe-5-v-simferopole-planiruyut-podklyuchit-k-tsentralnoy-kanalizatsii-1159635268.html

Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации

Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации

Дома жителей симферопольского микрорайона Белое-5 планируют подключить к центральной канализации. Работа может начаться уже в ближайшие годы. Об этом сказал... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T17:28

2026-09-23T17:28

2026-09-23T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Дома жителей симферопольского микрорайона Белое-5 планируют подключить к центральной канализации. Работа может начаться уже в ближайшие годы. Об этом сказал министр ЖКХ Крыма Алексей Кудинов, отвечая на вопрос жителей микрорайона в ходе прямой линии.Он отметил, что микрорайон Белое-5 активно развивается и застраивается, а значит подходить к развитию, реконструкции и расширению коммуникаций необходимо комплексно.По словам Кудинова, серьезная работа должна быть проведена по предпроектному обследованию и предпроектным изысканиям, затем необходимо разработать проект, после этих этапов администрация города выходит на Совет министров с предложением о включении в бюджет финансирования строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачные массивы и поселки могут включить в состав СимферополяВ Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовВоду к земельным массивам участников СВО планируют подвести до конца года

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