https://crimea.ria.ru/20260923/les-gorit-v-gelendzhike-iz-za-padeniya-vrazheskogo-drona-1159640340.html

Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона

Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона

Лесной массив загорелся из-за падения обломков вражеского дрона в Геленджике. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T19:20

2026-09-23T19:20

2026-09-23T19:21

геленджик

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Лесной массив загорелся из-за падения обломков вражеского дрона в Геленджике. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.Сейчас, по словам мэра, на месте работают пожарные и оперативные службы. Главная задача не допустить распространения огня из-за сильного ветра. Всего ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляжВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

геленджик

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, краснодарский край