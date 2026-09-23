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Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона
Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона
Лесной массив загорелся из-за падения обломков вражеского дрона в Геленджике. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T19:20
2026-09-23T19:21
геленджик
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Лесной массив загорелся из-за падения обломков вражеского дрона в Геленджике. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.Сейчас, по словам мэра, на месте работают пожарные и оперативные службы. Главная задача не допустить распространения огня из-за сильного ветра. Всего ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляжВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
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геленджик, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, краснодарский край
Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона

В Геленджике произошел лесной пожар после беспилотной атаки ВСУ – власти

19:20 23.09.2026 (обновлено: 19:21 23.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛесоторфяной пожар
Лесоторфяной пожар - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Лесной массив загорелся из-за падения обломков вражеского дрона в Геленджике. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве в районе микрорайона Голубая Бухта. Объекты инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет", - проинформировал Богодистов.

Сейчас, по словам мэра, на месте работают пожарные и оперативные службы. Главная задача не допустить распространения огня из-за сильного ветра. Всего ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 30 человек.
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ГеленджикПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиКраснодарский край
 
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