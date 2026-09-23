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Крыму выделили около 400 миллионов рублей господдержки садоводам
Крыму выделили около 400 миллионов рублей господдержки садоводам - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Крыму выделили около 400 миллионов рублей господдержки садоводам
В этом году минсельхоз России выделил Крыму более 400 миллионов рублей господдержки в качестве компенсации части стоимости уходовых работ в садах, которые уже... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T18:56
2026-09-23T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этом году минсельхоз России выделил Крыму более 400 миллионов рублей господдержки в качестве компенсации части стоимости уходовых работ в садах, которые уже вступили в плодоношение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник."В этом году, с учетом обстоятельств с энергетикой, которые сложились у нас, нами было подготовлено предложение в Минсельхоз Российской Федерации поддержать садоводов, которые уже много лет присутствуют на рынке, по компенсации части стоимости уходовых работ в садах, вступивших в плодоношение", – рассказал спикер.Кроме того, добавил замминистра ведомства, компенсируются затраты на уходовые работы в садах, не вступивших в плодоношение – на тех участках, где предприниматели еще не получают урожай и не получают прибыль.Сегодня, по его данным, в Крыму сады занимают почти 17 тысяч гектаров площади."Плюс те молодые сады, которые мы в этом году заложим. Закладка у нас происходит осенью, в октябре-ноябре, до декабря включительно. Поэтому на начало следующего года мы уже перешагнем отметку 17 тысяч гектаров. А 12 лет назад, когда мы вступили в состав Российской Федерации, в республике было семь тысяч гектаров. То есть у нас двукратный рост и даже более за этот период произошел", – отметил специалист.Подавляющее большинство – это семечковые культуры, которых более семи тысяч гектаров. В плодоношении уже находится почти шесть тысяч, и в этом году будет уборка урожая на такой площади, рассказал собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублейПрофицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуВ Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов
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новости крыма, крым, сады крыма, урожай в крыму, николай тютюник
Крыму выделили около 400 миллионов рублей господдержки садоводам
В Крыму оказана господдержка на 400 миллионов рублей садоводческим хозяйствам
18:56 23.09.2026 (обновлено: 19:02 23.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
В этом году минсельхоз России выделил Крыму более 400 миллионов рублей господдержки в качестве компенсации части стоимости уходовых работ в садах, которые уже вступили в плодоношение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"В этом году, с учетом обстоятельств с энергетикой, которые сложились у нас, нами было подготовлено предложение в Минсельхоз Российской Федерации поддержать садоводов, которые уже много лет присутствуют на рынке, по компенсации части стоимости уходовых работ в садах, вступивших в плодоношение", – рассказал спикер.
Кроме того, добавил замминистра ведомства, компенсируются затраты на уходовые работы в садах, не вступивших в плодоношение – на тех участках, где предприниматели еще не получают урожай и не получают прибыль.
"В этом году мы уже поддержали и довели средства, около 400 миллионов, садоводам, которые до конца года заложат порядка 400 гектаров новых садов", – сказал гость эфира.
Сегодня, по его данным, в Крыму сады занимают почти 17 тысяч гектаров площади.
"Плюс те молодые сады, которые мы в этом году заложим. Закладка у нас происходит осенью, в октябре-ноябре, до декабря включительно. Поэтому на начало следующего года мы уже перешагнем отметку 17 тысяч гектаров. А 12 лет назад, когда мы вступили в состав Российской Федерации, в республике было семь тысяч гектаров. То есть у нас двукратный рост и даже более за этот период произошел", – отметил специалист.
Подавляющее большинство – это семечковые культуры, которых более семи тысяч гектаров. В плодоношении уже находится почти шесть тысяч, и в этом году будет уборка урожая на такой площади, рассказал собеседник.
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