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Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Крымский мост - ситуация на утро среды
Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Крымский мост - ситуация на утро среды
Утром в среду у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:18
2026-09-23T08:18
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Движение по Крымскому мосту перекрыли в 1:25 на час. После этого мостовой переход работал в штатном режиме.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - ситуация на утро среды

Крымский мост утром в среду свободен для проезда

08:18 23.09.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.
Движение по Крымскому мосту перекрыли в 1:25 на час. После этого мостовой переход работал в штатном режиме.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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