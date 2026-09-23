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Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты
Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты
В Крыму в конце сентября началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Крымчанам будет направлено более 850 тысяч таких уведомлений... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T06:58
2026-09-23T06:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в конце сентября началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Крымчанам будет направлено более 850 тысяч таких уведомлений. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.Крымчане получат более 850 тысяч таких уведомлений, свыше 90% из них – в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" и через портал "Госуслуги". Остальные получат уведомление по почте заказным письмом.При этом если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется (они направляются раз в три года). Также уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот. При неполучении до 1 ноября налогового уведомления можно обратиться в налоговый орган."Налоговое уведомление за налоговый период 2025 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2026 года", – подчеркнули в УФНС РФ по Крыму.Ранее сообщалось, что в Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДСВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиВ Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, крым, федеральная налоговая служба (фнс), налоги
Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты

Крымчанам начали рассылать уведомления на уплату имущественных налогов

06:58 23.09.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в конце сентября началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Крымчанам будет направлено более 850 тысяч таких уведомлений. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.
"Стартовала рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами, за 2025 год. Общий объем начислений налогов на имущество в уведомлениях составляет более 7,2 млрд рублей", – говорится в сообщении.
Крымчане получат более 850 тысяч таких уведомлений, свыше 90% из них – в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" и через портал "Госуслуги". Остальные получат уведомление по почте заказным письмом.
При этом если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется (они направляются раз в три года). Также уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот. При неполучении до 1 ноября налогового уведомления можно обратиться в налоговый орган.
"Налоговое уведомление за налоговый период 2025 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2026 года", – подчеркнули в УФНС РФ по Крыму.
Ранее сообщалось, что в Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
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