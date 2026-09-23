https://crimea.ria.ru/20260923/krymchanam-nachali-rassylat-nalogovye-uvedomleniya-srok-uplaty-1159602706.html

Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты

Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты

В Крыму в конце сентября началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Крымчанам будет направлено более 850 тысяч таких уведомлений... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T06:58

2026-09-23T06:58

2026-09-23T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в конце сентября началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Крымчанам будет направлено более 850 тысяч таких уведомлений. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.Крымчане получат более 850 тысяч таких уведомлений, свыше 90% из них – в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" и через портал "Госуслуги". Остальные получат уведомление по почте заказным письмом.При этом если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется (они направляются раз в три года). Также уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот. При неполучении до 1 ноября налогового уведомления можно обратиться в налоговый орган."Налоговое уведомление за налоговый период 2025 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2026 года", – подчеркнули в УФНС РФ по Крыму.Ранее сообщалось, что в Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДСВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиВ Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, федеральная налоговая служба (фнс), налоги