https://crimea.ria.ru/20260923/krym-zakupit-1500-generatorov-v-ramkakh-podgotovki-k-zime-1159623050.html
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:38
2026-09-23T13:38
2026-09-23T13:38
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
крым
новости крыма
энергосистема крыма
минжкх крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/17/1159622725_469:580:3077:2047_1920x0_80_0_0_d8529eafccea20be6d73b120b8175a1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов на заседании сессии Госсовета РК. По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения. Как сообщил руководитель ведомства, тепловые сети подготовлены к зиме на 94%, сети водоотведения - на 100%. До начала октября будут завершены ремонты на двух водопроводах и одной теплотрассе. Также осталось подготовить к отопительному сезону 13 многоквартирных домов. Сформированы запасы угля и жидкого топлива для котельных, которые будут пополняться по мере расходования, добавил глава МинЖКХ Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
https://crimea.ria.ru/20260921/v-krymu-proverili-gotovnost-obektov-teplosnabzheniya-k-otopitelnomu-sezonu-1159567930.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/17/1159622725_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_e6d38775f9bb563452b1482d2bae180a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, крым, новости крыма, энергосистема крыма, минжкх крыма
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Крым дополнительно закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов на заседании сессии Госсовета РК.
"В настоящий момент объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечены резервными источниками электроснабжения на 50%. Данную работу мы продолжаем. В октябре будут дополнительно заключены контракты и будут закуплены почти 1500 резервных источников электрогенерации", - сказал Кудинов.
По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения.
Как сообщил руководитель ведомства, тепловые сети подготовлены к зиме на 94%, сети водоотведения - на 100%. До начала октября будут завершены ремонты на двух водопроводах и одной теплотрассе.
Также осталось подготовить к отопительному сезону 13 многоквартирных домов. Сформированы запасы угля и жидкого топлива для котельных, которые будут пополняться по мере расходования, добавил глава МинЖКХ Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: