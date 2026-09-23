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Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:38
2026-09-23T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов на заседании сессии Госсовета РК. По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения. Как сообщил руководитель ведомства, тепловые сети подготовлены к зиме на 94%, сети водоотведения - на 100%. До начала октября будут завершены ремонты на двух водопроводах и одной теплотрассе. Также осталось подготовить к отопительному сезону 13 многоквартирных домов. Сформированы запасы угля и жидкого топлива для котельных, которые будут пополняться по мере расходования, добавил глава МинЖКХ Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме

Крым дополнительно закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к отопительному сезону

13:38 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМобильная газотурбинная электростанция (МГТЭС)
Мобильная газотурбинная электростанция (МГТЭС) - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов на заседании сессии Госсовета РК.
"В настоящий момент объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечены резервными источниками электроснабжения на 50%. Данную работу мы продолжаем. В октябре будут дополнительно заключены контракты и будут закуплены почти 1500 резервных источников электрогенерации", - сказал Кудинов.
По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения.
Как сообщил руководитель ведомства, тепловые сети подготовлены к зиме на 94%, сети водоотведения - на 100%. До начала октября будут завершены ремонты на двух водопроводах и одной теплотрассе.
Также осталось подготовить к отопительному сезону 13 многоквартирных домов. Сформированы запасы угля и жидкого топлива для котельных, которые будут пополняться по мере расходования, добавил глава МинЖКХ Крыма.
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