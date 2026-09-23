https://crimea.ria.ru/20260923/krym-zakupit-1500-generatorov-v-ramkakh-podgotovki-k-zime-1159623050.html

Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме

Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме

Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T13:38

2026-09-23T13:38

2026-09-23T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов на заседании сессии Госсовета РК. По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения. Как сообщил руководитель ведомства, тепловые сети подготовлены к зиме на 94%, сети водоотведения - на 100%. До начала октября будут завершены ремонты на двух водопроводах и одной теплотрассе. Также осталось подготовить к отопительному сезону 13 многоквартирных домов. Сформированы запасы угля и жидкого топлива для котельных, которые будут пополняться по мере расходования, добавил глава МинЖКХ Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

https://crimea.ria.ru/20260921/v-krymu-proverili-gotovnost-obektov-teplosnabzheniya-k-otopitelnomu-sezonu-1159567930.html

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