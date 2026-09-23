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Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T06:01
2026-09-23T06:01
магнитные бури
космос
земля
солнце
вспышки на солнце
институт солнечно-земной физики
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Причина бури – крупная корональная дыра, которая тянется от южного полюса Солнца к его экватору и потоками солнечного ветра "заденет" Землю.Согласно графику на сайте Лаборатории, мощность магнитных возмущений превысит уровень G1 (то есть будет между слабой и средней бурей)."Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные", - констатируют в Лаборатории.В период магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать рекомендации лечащего врача, регулярно принимать все препараты для контроля артериального давления, сердечного ритма и вязкости крови. Также рекомендовано больше отдыхать и придерживаться правил здорового образа жизни, советовал ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
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магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, новости
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле

Магнитная буря накроет Землю в четверг – ученые

06:01 23.09.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
Радиационный шторм
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг", – сообщают ученые.
Причина бури – крупная корональная дыра, которая тянется от южного полюса Солнца к его экватору и потоками солнечного ветра "заденет" Землю.
Согласно графику на сайте Лаборатории, мощность магнитных возмущений превысит уровень G1 (то есть будет между слабой и средней бурей).
"Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные", - констатируют в Лаборатории.
В период магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать рекомендации лечащего врача, регулярно принимать все препараты для контроля артериального давления, сердечного ритма и вязкости крови. Также рекомендовано больше отдыхать и придерживаться правил здорового образа жизни, советовал ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.
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Магнитные бурикосмосЗемляСолнцеВспышки на СолнцеИнститут солнечно-земной физикиНовости
 
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