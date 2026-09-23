https://crimea.ria.ru/20260923/koronalnaya-dyra-na-solntse-vyzovet-magnitnuyu-buryu-na-zemle-1159581349.html

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле

Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T06:01

2026-09-23T06:01

2026-09-23T06:01

магнитные бури

космос

земля

солнце

вспышки на солнце

институт солнечно-земной физики

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Причина бури – крупная корональная дыра, которая тянется от южного полюса Солнца к его экватору и потоками солнечного ветра "заденет" Землю.Согласно графику на сайте Лаборатории, мощность магнитных возмущений превысит уровень G1 (то есть будет между слабой и средней бурей)."Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные", - констатируют в Лаборатории.В период магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать рекомендации лечащего врача, регулярно принимать все препараты для контроля артериального давления, сердечного ритма и вязкости крови. Также рекомендовано больше отдыхать и придерживаться правил здорового образа жизни, советовал ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, новости