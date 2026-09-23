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Когда закончится СВО – прогноз из Крыма

Когда закончится СВО – прогноз из Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Когда закончится СВО – прогноз из Крыма

Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться в первой половине следующего года. Такое мнение журналистам высказал председатель... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T14:38

2026-09-23T14:38

2026-09-23T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться в первой половине следующего года. Такое мнение журналистам высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о результатах встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского и перспективах урегулирования конфликта.По словам политика, Зеленский и его окружение стремятся прекратить нанесение российских ударов по энергетике и другим объектам, чтобы "пережить эту зиму, а потому сделать какой-то "Минск-3" и втянуть всех в болтовню, как было уже неоднократно".России тоже нужен мир, но справедливый и устойчивый, особенно это касается Крыма, подчеркнул Константинов."У нас большие планы, большие программы. Мы динамично развиваемся, и динамику эту нам нужно сохранять", - отметил он.Накануне президент США Дональд Трамп на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.Зеленский после встречи заявил, что "хочет и согласен" завершить конфликт. Он также заверил, что готов к трехсторонней встрече по данной теме.23 сентября в Нью-Йорке ожидается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко РубиоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и РубиоКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаУкраина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, россия, мнения, политика, владимир константинов