Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/kakoy-segodnya-prazdnik-23-sentyabrya-1131603152.html
Какой сегодня праздник: 23 сентября
Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Какой сегодня праздник: 23 сентября
В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T00:00
2026-09-23T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135497951_0:416:2328:1726_1920x0_80_0_0_59690367ed8003e3d1190ac2425321d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.Что празднуют в мире23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.Еще 23 сентября это День осеннего равноденствия, День рождения поисковой системы "Яндекс", Международный день кролика. Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.Знаменательные событияВ 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.Кто родилсяПринято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135497951_0:382:1839:1762_1920x0_80_0_0_4e580b9fc60d2ec2824b2f3bcca51fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 23 сентября

Что празднуют в России и в мире 23 сентября

00:00 23.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Яндекс"
Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.

Что празднуют в мире

23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.
В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.
Еще 23 сентября это День осеннего равноденствия, День рождения поисковой системы "Яндекс", Международный день кролика. Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.

Знаменательные события

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.
В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.
В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.

Кто родился

Принято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.
В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.
В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.
В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.
В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.
В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
23:11Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:54Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
22:38В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
22:27Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
22:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
21:59Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
21:49В Севастополе воздушная тревога
21:37В центре и на востоке Крыма работает ПВО
21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
21:08Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
20:54В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
20:37Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
20:32В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
20:24В Севастополе продлили купальный сезон
20:11Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
Лента новостейМолния