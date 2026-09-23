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Какие продукты подешевели в Севастополе

Какие продукты подешевели в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Какие продукты подешевели в Севастополе

Запасы продуктов в торговых сетях Севастополя созданы на два месяца, цены на социально значимые товары не повышаются. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T19:55

2026-09-23T19:55

2026-09-23T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Запасы продуктов в торговых сетях Севастополя созданы на два месяца, цены на социально значимые товары не повышаются. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве отметили, что за прошедшую неделю в магазинах снизились цены на сахар, мороженую рыбу и молоко, овощи "борщевого набора" и яблоки. Незначительный рост цен зафиксирован на свинину, курицу и яйца из-за повышения отпускных цен поставщиков и логистических сложностей."Торговые сети берут на себя обязательства установить торговую надбавку от 0 до 15%, а на молоко и макароны по меморандуму действует нулевая наценка. Найти такие товары легко по специальным голубым ценникам", - отметила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.Отмечается, что на полках стало больше продукции региональных производителей, а в периоды отключений света супермаркеты оперативно переходят на резервное питание.По данным правительства Севастополя, в меморандуме участвуют 10 предприятий розничной сетевой торговли, которые охватывают 123 магазина и 46 позиций товаров.Ранее сообщалось, что севастопольские торговые сети снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвоеВвозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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