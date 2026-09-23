https://crimea.ria.ru/20260923/kak-krymchane-platyat-za-kapremont-mkd-1159635619.html

Как крымчане платят за капремонт МКД

Как крымчане платят за капремонт МКД - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Как крымчане платят за капремонт МКД

В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт почти все собственники квартир в многоквартирных домах (МКД). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T20:28

2026-09-23T20:28

2026-09-23T21:08

капремонт многоквартирных домов

жкх крыма и севастополя

крым

ано "жкх контроль республики крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт почти все собственники квартир в многоквартирных домах (МКД). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он отметил, что несмотря на численное превосходство добросовестных жильцов МКД, некоторые граждане все же не платят за капремонт. Зачастую люди аргументируют свои задолженности непониманием назначения платежей.По его словам, устранять неполадки в положенные сроки должны управляющие компании. К примеру, протекающую крышу необходимо отремонтировать в течение суток, уточнил Петров.По информации врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрея Воронькова, если у собственника имеются долги по капремонту, сотрудники фонда стараются связаться с ним до вынесения судебного приказа.Как только должник оплатит необходимую сумму, фонд капремонта сообщает об этом судебным приставам для снятия ареста.Андрей Вороньков напомнил, что с 17 августа до 30 декабря для жителей Крыма действует акция. При оплате основного долга собственником помещения пеня списывается автоматически. Более 13 тысяч собственников уже приняли участие в акции.Также, руководитель "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подчеркнул, что платить взносы на капремонт и содержать общее имущество является обязанностью каждого собственника квартиры. А долги по капремонту в случае продажи недвижимости переходят вместе с имуществом другому собственнику.Постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.Ранее сообщалось, что народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Большинство поступивших вопросов касаются текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧСКапремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца годаВ многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капремонт многоквартирных домов, жкх крыма и севастополя, крым, ано "жкх контроль республики крым"