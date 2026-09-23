Рейтинг@Mail.ru
Как крымчане платят за капремонт МКД - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/kak-krymchane-platyat-za-kapremont-mkd-1159635619.html
Как крымчане платят за капремонт МКД
Как крымчане платят за капремонт МКД - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Как крымчане платят за капремонт МКД
В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт почти все собственники квартир в многоквартирных домах (МКД). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:28
2026-09-23T21:08
капремонт многоквартирных домов
жкх крыма и севастополя
крым
ано "жкх контроль республики крым"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154854603_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67f119753bf640fb18bce3ded36558bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт почти все собственники квартир в многоквартирных домах (МКД). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он отметил, что несмотря на численное превосходство добросовестных жильцов МКД, некоторые граждане все же не платят за капремонт. Зачастую люди аргументируют свои задолженности непониманием назначения платежей.По его словам, устранять неполадки в положенные сроки должны управляющие компании. К примеру, протекающую крышу необходимо отремонтировать в течение суток, уточнил Петров.По информации врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрея Воронькова, если у собственника имеются долги по капремонту, сотрудники фонда стараются связаться с ним до вынесения судебного приказа.Как только должник оплатит необходимую сумму, фонд капремонта сообщает об этом судебным приставам для снятия ареста.Андрей Вороньков напомнил, что с 17 августа до 30 декабря для жителей Крыма действует акция. При оплате основного долга собственником помещения пеня списывается автоматически. Более 13 тысяч собственников уже приняли участие в акции.Также, руководитель "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подчеркнул, что платить взносы на капремонт и содержать общее имущество является обязанностью каждого собственника квартиры. А долги по капремонту в случае продажи недвижимости переходят вместе с имуществом другому собственнику.Постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.Ранее сообщалось, что народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Большинство поступивших вопросов касаются текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧСКапремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца годаВ многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154854603_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcddeae0b01390db3a748e71bdd71a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капремонт многоквартирных домов, жкх крыма и севастополя, крым, ано "жкх контроль республики крым"
Как крымчане платят за капремонт МКД

В Крыму взносы на капремонт оплачивают около 90 процентов собственников – "ЖКХ Контроль"

20:28 23.09.2026 (обновлено: 21:08 23.09.2026)
 
© Михаил РазвожаевКапремонт кровли в МКД в Севастополе
Капремонт кровли в МКД в Севастополе
© Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт почти все собственники квартир в многоквартирных домах (МКД). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
Он отметил, что несмотря на численное превосходство добросовестных жильцов МКД, некоторые граждане все же не платят за капремонт. Зачастую люди аргументируют свои задолженности непониманием назначения платежей.

"Оплачивают взносы около 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Некоторые граждане думают, что все поломки – ответственность фонда капремонта. Однако за ликвидацией сроков поломки некоторых элементов МКД должны следить сами жители и управляющие компании", – сказал Петров.

По его словам, устранять неполадки в положенные сроки должны управляющие компании. К примеру, протекающую крышу необходимо отремонтировать в течение суток, уточнил Петров.
По информации врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрея Воронькова, если у собственника имеются долги по капремонту, сотрудники фонда стараются связаться с ним до вынесения судебного приказа.
"Вначале должников обзванивают и направляют предупреждения. Если собственник не платит – выдаем заявление о вынесении судебного приказа мировым судьям, что влечет за собой арест счетов собственника", – пояснил Вороньков.
Как только должник оплатит необходимую сумму, фонд капремонта сообщает об этом судебным приставам для снятия ареста.
Андрей Вороньков напомнил, что с 17 августа до 30 декабря для жителей Крыма действует акция. При оплате основного долга собственником помещения пеня списывается автоматически. Более 13 тысяч собственников уже приняли участие в акции.
Также, руководитель "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подчеркнул, что платить взносы на капремонт и содержать общее имущество является обязанностью каждого собственника квартиры. А долги по капремонту в случае продажи недвижимости переходят вместе с имуществом другому собственнику.
"Рекомендую брать справку в случае покупки недвижимости в фонде. Если на квартире будет долг за капремонт, деньги будем взыскивать с нового собственника", – подытожил Андрей Вороньков.
Постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.
Ранее сообщалось, что народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Большинство поступивших вопросов касаются текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как ремонтируют крыши в многоэтажках Крыма в условиях режима ЧС
Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
 
Капремонт многоквартирных домовЖКХ Крыма и СевастополяКрымАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
21:53Движение по Крымскому мосту открыли
21:43Движение по Крымскому мосту закрыто
21:37Умер музыкальный критик Сергей Соседов
21:28Отбой ракетной опасности в Крыму
21:26В Севастополе снята угроза атаки с воздуха
21:23Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
21:07Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
20:54Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней
20:49Ракетная опасность объявлена в Крыму
20:45В Севастополе воют сирены – объявлена воздушная тревога
20:3835 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день
20:28Как крымчане платят за капремонт МКД
20:17Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
20:11Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок
19:55Какие продукты подешевели в Севастополе
19:39РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров
19:25Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров
19:20Лес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона
19:10В Севастополе громко из-за учений
Лента новостейМолния