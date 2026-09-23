https://crimea.ria.ru/20260923/gripp-legko-mutiruet-i-obkhodit-immunitet--onischenko-1159623938.html

Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

Грипп может легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет. Сделанная до этого прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от новых РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T22:07

2026-09-23T22:07

2026-09-23T22:07

россия

новости

геннадий онищенко

грипп

орви

вакцинация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Грипп может легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет. Сделанная до этого прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от новых штаммов. Об этом сказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, для формирования популяционного иммунитета необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения РФ.Онищенко также рекомендовал пожилым россиянам пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции.Он добавил, что зачастую у пожилых людей ослаблены легкие, любая перенесенная инфекция может дать осложнение в виде пневмонии.Ранее сообщалось, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФЗа неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человекКак правильно вакцинироваться от гриппа?

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, геннадий онищенко, грипп, орви, вакцинация