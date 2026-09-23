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Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
Грипп может легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет. Сделанная до этого прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от новых РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T22:07
2026-09-23T22:07
2026-09-23T22:07
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вакцинация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Грипп может легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет. Сделанная до этого прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от новых штаммов. Об этом сказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, для формирования популяционного иммунитета необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения РФ.Онищенко также рекомендовал пожилым россиянам пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции.Он добавил, что зачастую у пожилых людей ослаблены легкие, любая перенесенная инфекция может дать осложнение в виде пневмонии.Ранее сообщалось, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФЗа неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человекКак правильно вакцинироваться от гриппа?
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РИА Новости Крым
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россия, новости, геннадий онищенко, грипп, орви, вакцинация
Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Грипп может легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет. Сделанная до этого прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от новых штаммов. Об этом сказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре "Россия сегодня".
"Грипп – это уникальная инфекция, которая очень легко мутирует, у нее идет, как это мы называем, генетический дрейф, и он идет в ту сторону, чтобы обойти тот иммунитет, который мы получили в прошлом году", – рассказал Онищенко.
По его словам, для формирования популяционного иммунитета необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения РФ.
Онищенко также рекомендовал пожилым россиянам пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции.
"Вакцину от пневмококковой инфекции мы рекомендуем делать старшей возрастной группе. Сейчас идет кампания по вакцинации от гриппа, и параллельно рекомендуется вакцинироваться против пневмококка", – отметил академик РАН.
Он добавил, что зачастую у пожилых людей ослаблены легкие, любая перенесенная инфекция может дать осложнение в виде пневмонии.
"Самая опасная инфекция сегодня по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью – это грипп. Поэтому мы всех вакцинируем и предупреждаем. И есть большая группа острых респираторных инфекций, к которым мы готовимся с приходом зимы", – добавил Онищенко.
Ранее сообщалось, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма
, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения. Пройти иммунизацию можно бесплатно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте независимо от территориального прикрепления к медорганизации.
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