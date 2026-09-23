Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. За их проведением следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии и других стран.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90 процентов, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. За их проведением следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии и других стран.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90 процентов, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
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30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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