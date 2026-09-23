https://crimea.ria.ru/20260923/godovschina-referendumov-v-novykh-regionakh-rossii-kak-eto-bylo-1140476914.html

Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было

Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было

Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T07:28

2026-09-23T07:28

2026-09-23T07:28

фотоленты

новые регионы россии

референдум

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

общество

владимир путин (политик)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124593863_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_b331fedbc523bc78af934f28ce3b4378.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. За их проведением следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии и других стран.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90 процентов, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, референдум, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, общество, владимир путин (политик)