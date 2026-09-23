Рейтинг@Mail.ru
Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260923/godovschina-referendumov-v-novykh-regionakh-rossii-kak-eto-bylo-1140476914.html
Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было
Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было
Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T07:28
2026-09-23T07:28
фотоленты
новые регионы россии
референдум
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
общество
владимир путин (политик)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124593863_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_b331fedbc523bc78af934f28ce3b4378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. За их проведением следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии и других стран.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90 процентов, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124593863_138:0:2230:1569_1920x0_80_0_0_7c93a9660857e28f794c94f5f268e5d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, референдум, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, общество, владимир путин (политик)
Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было

23 сентября исполняется четыре года со дня референдумов в новых регионах России

07:28 23.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБланки для голосования на референдумах о присоединении к РФ
Бланки для голосования на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ровно четыре года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. За их проведением следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии и других стран.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90 процентов, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
© РИА Новости Крым

Жители Чернобаевки в Херсонской области голосуют на референдуме о присоединении к РФ.

Референдум в Чернобаевке херсонской области
1 из 9

Жители Чернобаевки в Херсонской области голосуют на референдуме о присоединении к РФ.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Участки для голосования в Херсонской области охраняют бойцы ВС РФ.

Референдум в Херсонской области
2 из 9

Участки для голосования в Херсонской области охраняют бойцы ВС РФ.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Женщина регистрируется на избирательном участке для голосования на референдуме о присоединении Херсонской области к России.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
3 из 9

Женщина регистрируется на избирательном участке для голосования на референдуме о присоединении Херсонской области к России.

© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым

Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области.

Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области
4 из 9

Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Бюллетень для голосования на референдуме составлен на двух языках – русском и украинском.

Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области
5 из 9

Бюллетень для голосования на референдуме составлен на двух языках – русском и украинском.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР.

Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
6 из 9

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР.

© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации.

Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
7 из 9

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
8 из 9

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

© POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
9 из 9

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 9

Жители Чернобаевки в Херсонской области голосуют на референдуме о присоединении к РФ.

© РИА Новости Крым
2 из 9

Участки для голосования в Херсонской области охраняют бойцы ВС РФ.

© РИА Новости Крым
3 из 9

Женщина регистрируется на избирательном участке для голосования на референдуме о присоединении Херсонской области к России.

© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области.

© РИА Новости Крым
5 из 9

Бюллетень для голосования на референдуме составлен на двух языках – русском и украинском.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР.

© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 9

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 9

30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин исполняет гимн России на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Справа налево – глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

© POOL
Перейти в фотобанк
9 из 9

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября 2022, 19:10Новая жизнь на освобожденных территориях
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
 
ФотолентыНовые регионы РоссииРеферендумЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьОбществоВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света
08:53Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
08:45Восточный Крым частично останется без воды в среду
08:36На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
08:30В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
08:18Крымский мост - ситуация на утро среды
08:06Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
07:52Военная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение
07:37Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
07:28Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было
07:17Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму
07:10Безопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения
06:58Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты
06:31Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября
06:28Первые в мире электрические фонари – инфографика
06:01Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
00:01Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
Лента новостейМолния