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Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который заготовил продукты на случай возможной войны с Россией, следует запастись галоперидолом. Такой... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T07:37
2026-09-23T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который заготовил продукты на случай возможной войны с Россией, следует запастись галоперидолом. Такой совет польскому чиновнику дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сикорский ранее в интервью рассказал, что сделал продовольственные запасы на случай военного конфликта с РФ. По его словам, он запасся рисом, сварил варенье из фруктов, а также заготовил ручной насос.Галоперидол является сильнодействующим антипсихотическим препаратом (нейролептиком). Его применяют для купирования острых психотических состояний, например, при шизофрении, маниакально-депрессивном, эпилептическом или алкогольном психозах. Препарат помогает купировать бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у руководства европейских стран на данный момент самой популярной темой является подготовка к войне с Россией. Но если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеГенсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииРиск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин
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Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
Захарова иронично посоветовала Сикорскому галоперидол на случай войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который заготовил продукты на случай возможной войны с Россией, следует запастись галоперидолом. Такой совет польскому чиновнику дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сикорский ранее в интервью рассказал, что сделал продовольственные запасы на случай военного конфликта с РФ. По его словам, он запасся рисом, сварил варенье из фруктов, а также заготовил ручной насос.
"Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, – галоперидол", - написала по этому поводу Захарова в своем Telegram-канале.
Галоперидол является сильнодействующим антипсихотическим препаратом (нейролептиком). Его применяют для купирования острых психотических состояний, например, при шизофрении, маниакально-депрессивном, эпилептическом или алкогольном психозах. Препарат помогает купировать бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее
отмечал, что у руководства европейских стран на данный момент самой популярной темой является подготовка к войне с Россией. Но если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой, подчеркнул министр.
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