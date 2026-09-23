https://crimea.ria.ru/20260923/galoperidol-vmesto-varenya-zakharova-dala-rekomendatsiyu-glave-mid-polshi-1159609729.html

Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши

Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который заготовил продукты на случай возможной войны с Россией, следует запастись галоперидолом. Такой... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T07:37

2026-09-23T07:37

2026-09-23T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который заготовил продукты на случай возможной войны с Россией, следует запастись галоперидолом. Такой совет польскому чиновнику дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сикорский ранее в интервью рассказал, что сделал продовольственные запасы на случай военного конфликта с РФ. По его словам, он запасся рисом, сварил варенье из фруктов, а также заготовил ручной насос.Галоперидол является сильнодействующим антипсихотическим препаратом (нейролептиком). Его применяют для купирования острых психотических состояний, например, при шизофрении, маниакально-депрессивном, эпилептическом или алкогольном психозах. Препарат помогает купировать бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у руководства европейских стран на данный момент самой популярной темой является подготовка к войне с Россией. Но если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеГенсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииРиск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, польша, россия, в мире, новости