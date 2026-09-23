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Движение по Крымскому мосту открыли - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Движение по Крымскому мосту открыли
Движение по Крымскому мосту открыли - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Движение по Крымскому мосту открыли
Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:53
2026-09-23T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Движение по Крымскому мосту открыли

Крымский мост открыт для проезда

21:53 23.09.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Заголовок открываемого материала
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21:53Движение по Крымскому мосту открыли
21:43Движение по Крымскому мосту закрыто
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