https://crimea.ria.ru/20260923/dudya-vnesli-v-perechen-terroristov-i-ekstremistov-1159634545.html

Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росфинмониторинга. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T16:45

2026-09-23T16:45

2026-09-23T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Блогера Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росфинмониторинга.В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов.В сентябре 2026 года Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов.*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росфинмониторинг, россия, общество