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Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росфинмониторинга. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T16:45
2026-09-23T16:45
2026-09-23T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Блогера Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росфинмониторинга.В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов.В сентябре 2026 года Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов.*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, росфинмониторинг, россия, общество
Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли блогера Юрия Дудя*