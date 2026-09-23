Рейтинг@Mail.ru
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/chernomorneftegaz-osvobodili-ot-naloga-na-imuschestvo-esche-na-god---1159623325.html
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год - РИА Новости Крым, 23.09.2026
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:59
2026-09-23T13:59
государственный совет рк (госсовет)
налоги
черноморнефтегаз
крым
газ
новости крыма
владимир константинов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110231/21/1102312124_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_8afe779dd67d1e4b5be0e310d3a08fe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят Государственным советом республики на сессии в среду. В связи с проведением СВО "Черноморнефтегаз" в 2022 году вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море, в акватории которого расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в 2023 году была введена льгота, освобождающая предприятие от уплаты налога до конца 2026 года. Документ был принят большинством депутатов в первом и втором чтениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110231/21/1102312124_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_1763e8cb6eb93e005becb5f1afd6d3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственный совет рк (госсовет), налоги, черноморнефтегаз, крым, газ, новости крыма, владимир константинов
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год

"Черноморнефтегазу" продлили освобождение от налога на имущество до конца 2027 года

13:59 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкРабота предприятия "Черноморнефтегаз"
Работа предприятия Черноморнефтегаз - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Павлив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят Государственным советом республики на сессии в среду.
В связи с проведением СВО "Черноморнефтегаз" в 2022 году вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море, в акватории которого расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в 2023 году была введена льгота, освобождающая предприятие от уплаты налога до конца 2026 года.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также с целью недопущения существенного роста цен на газ для потребителей, предлагается продлить на один год, до 31 декабря 2027 года, освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества ГУП РК "Черноморнефтегаз", - сказал Константинов перед рассмотрением законопроекта.
Документ был принят большинством депутатов в первом и втором чтениях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Государственный совет РК (Госсовет)НалогиЧерноморнефтегазКрымГазНовости КрымаВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
14:38Когда закончится СВО – прогноз из Крыма
14:22В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
14:10В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
13:59"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
13:47Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
13:38Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
13:32В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
13:29Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы
13:20Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
13:14На Крымском мосту начала расти очередь
12:55В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника
12:51Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление
12:46Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:36Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки
12:09ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
11:58Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
11:49Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
11:42Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
11:26США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
Лента новостейМолния