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"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год - РИА Новости Крым, 23.09.2026
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:59
2026-09-23T13:59
2026-09-23T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят Государственным советом республики на сессии в среду. В связи с проведением СВО "Черноморнефтегаз" в 2022 году вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море, в акватории которого расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в 2023 году была введена льгота, освобождающая предприятие от уплаты налога до конца 2026 года. Документ был принят большинством депутатов в первом и втором чтениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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государственный совет рк (госсовет), налоги, черноморнефтегаз, крым, газ, новости крыма, владимир константинов
"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
"Черноморнефтегазу" продлили освобождение от налога на имущество до конца 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят Государственным советом республики на сессии в среду.
В связи с проведением СВО "Черноморнефтегаз" в 2022 году вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море, в акватории которого расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в 2023 году была введена льгота, освобождающая предприятие от уплаты налога до конца 2026 года.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также с целью недопущения существенного роста цен на газ для потребителей, предлагается продлить на один год, до 31 декабря 2027 года, освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества ГУП РК "Черноморнефтегаз", - сказал Константинов перед рассмотрением законопроекта.
Документ был принят большинством депутатов в первом и втором чтениях.
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