https://crimea.ria.ru/20260923/chernomorneftegaz-osvobodili-ot-naloga-na-imuschestvo-esche-na-god---1159623325.html

"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год

"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год - РИА Новости Крым, 23.09.2026

"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год

Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T13:59

2026-09-23T13:59

2026-09-23T13:59

государственный совет рк (госсовет)

налоги

черноморнефтегаз

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парламент Крыма продлил до конца 2027 года освобождение от уплаты налога на имущество в отношении предприятия "Черноморнефтегаз". Соответствующий закон принят Государственным советом республики на сессии в среду. В связи с проведением СВО "Черноморнефтегаз" в 2022 году вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море, в акватории которого расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в 2023 году была введена льгота, освобождающая предприятие от уплаты налога до конца 2026 года. Документ был принят большинством депутатов в первом и втором чтениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), налоги, черноморнефтегаз, крым, газ, новости крыма, владимир константинов