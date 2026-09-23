https://crimea.ria.ru/20260923/chastnyy-sektor-ushel-pod-vodu-v-melitopole-iz-za-silnykh-livney-1159641271.html

Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней

Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней

В Мелитополе сильный ливень подтопил низменные участки частных домовладений. Как сообщили в МСЧ по запорожской области, в городе выпало 90 мм осадков. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T20:54

2026-09-23T20:54

2026-09-23T20:54

мелитополь

наводнение

подтопления

погода

запорожская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120520160_0:1238:2048:2390_1920x0_80_0_0_d773680e5c9d2c173cccae9d8399ff9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе сильный ливень подтопил низменные участки частных домовладений. Как сообщили в МСЧ по запорожской области, в городе выпало 90 мм осадков.Всего зарегистрировано 10 обращений. К работам привлечены 12 специалистов чрезвычайного ведомства и три единицы техники. Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий и оказывают необходимую помощь жителям. При этом, сильные ливни с грозой и усиление ветра до 24–29 м/с ожидаются в Запорожской области до конца суток 23 сентября, добавили в чрезвычайном ведомстве.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машиныВ Севастопольской школе устраняют последствия непогодыСитуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, наводнение, подтопления, погода, запорожская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)