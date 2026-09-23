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Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней
Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней
В Мелитополе сильный ливень подтопил низменные участки частных домовладений. Как сообщили в МСЧ по запорожской области, в городе выпало 90 мм осадков. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:54
2026-09-23T20:54
мелитополь
наводнение
подтопления
погода
запорожская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе сильный ливень подтопил низменные участки частных домовладений. Как сообщили в МСЧ по запорожской области, в городе выпало 90 мм осадков.Всего зарегистрировано 10 обращений. К работам привлечены 12 специалистов чрезвычайного ведомства и три единицы техники. Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий и оказывают необходимую помощь жителям. При этом, сильные ливни с грозой и усиление ветра до 24–29 м/с ожидаются в Запорожской области до конца суток 23 сентября, добавили в чрезвычайном ведомстве.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машиныВ Севастопольской школе устраняют последствия непогодыСитуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мелитополь, наводнение, подтопления, погода, запорожская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Частный сектор ушел под воду в Мелитополе из-за сильных ливней

В Мелитополе сильный ливень подтопил участки частных домовладений – МЧС

20:54 23.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления. Архивное фото
Подтопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе сильный ливень подтопил низменные участки частных домовладений. Как сообщили в МСЧ по запорожской области, в городе выпало 90 мм осадков.
"По данным метеопоста в Мелитополе, 23 сентября к 16:00 выпало 90 мм осадков. В связи с непогодой в МЧС России по Запорожской области поступила информация о подтоплении низменных участков, в том числе жилых домов и приусадебных территорий", – сказано в сообщении.
Всего зарегистрировано 10 обращений. К работам привлечены 12 специалистов чрезвычайного ведомства и три единицы техники. Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий и оказывают необходимую помощь жителям. При этом, сильные ливни с грозой и усиление ветра до 24–29 м/с ожидаются в Запорожской области до конца суток 23 сентября, добавили в чрезвычайном ведомстве.
В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.
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МелитопольНаводнениеПодтопленияПогодаЗапорожская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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