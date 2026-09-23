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Большая Ялта частично останется без света 24 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Большая Ялта частично останется без света 24 сентября
Большая Ялта частично останется без света 24 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Большая Ялта частично останется без света 24 сентября
В пяти населенных пунктах Большой Ялты, а также Международном детском лагере "Артек" временно отключат электроэнергию в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T18:07
2026-09-23T18:07
новости крыма
большая ялта
электроэнергия
электричество
электросети крыма
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Большой Ялты, а также Международном детском лагере "Артек" временно отключат электроэнергию в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Ранее сообщалось, что в Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов. Также отмечалось, что в Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения электричества. Днем во вторник из-за аварии часть Южного берега Крыма осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газаВ Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
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новости крыма, большая ялта, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
Большая Ялта частично останется без света 24 сентября

Большую Ялту частично обесточат 24 сентября

18:07 23.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Большой Ялты, а также Международном детском лагере "Артек" временно отключат электроэнергию в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.

"В связи с ремонтными работами 24.09.2026 с 06:00 до 10:00 будет отключено энергоснабжение в пгт Массандра, пгт Никита, пгт Гурзуф, п. Даниловка, лагерь Артек. С 12:00 до 18:00 будет отключено энергоснабжение в г. Алупка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов. Также отмечалось, что в Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения электричества. Днем во вторник из-за аварии часть Южного берега Крыма осталась без света.
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Новости КрымаБольшая ЯлтаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
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