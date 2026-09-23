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Большая Ялта частично останется без света 24 сентября

Большая Ялта частично останется без света 24 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Большая Ялта частично останется без света 24 сентября

В пяти населенных пунктах Большой Ялты, а также Международном детском лагере "Артек" временно отключат электроэнергию в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T18:07

2026-09-23T18:07

2026-09-23T18:07

новости крыма

большая ялта

электроэнергия

электричество

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лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Большой Ялты, а также Международном детском лагере "Артек" временно отключат электроэнергию в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Ранее сообщалось, что в Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов. Также отмечалось, что в Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения электричества. Днем во вторник из-за аварии часть Южного берега Крыма осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газаВ Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС

большая ялта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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