Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины
В Ялте повреждены девять автомобилей после падения на них деревьев в результате шторма
18:23 23.09.2026 (обновлено: 18:28 23.09.2026)
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ялте ликвидируют последствия непогоды. С утра среды, 23 сентября, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города поступило более 420 обращений от жителей и гостей города, связанных со сложными погодными условиями. Об этом сообщили в администрации Ялты.
"Непогода, о которой предупреждали синоптики, пришла в Ялту. Ветер местами достигает 19 м/с, идут сильные дожди, море штормит (волнение до 3 баллов). С 8:00 в ЕДДС Ялты поступило более 420 обращений от жителей и гостей города. По каждому заявлению работают соответствующие службы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что зафиксировано 34 заявки на поваленные деревья, повреждены 9 автомобилей. Более 20 деревьев уже убирают. Есть точечные обращения по протеканию кровель. В свою очередь специалисты "Ялтагорсвета" освобождают электропровода от сломанных ветвей, устраняют обрывы.
"Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Задействовано 117 человек и 19 единиц техники... Ситуация находится под контролем. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды", – подчеркнули в администрации Ялты.
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
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Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
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Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
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© Администрация Ялты
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
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© Администрация Ялты
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
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Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
© Администрация ЯлтыШтормовой ветер в Ялте
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Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
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Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
2 из 6
Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
3 из 6
Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
4 из 6
Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
5 из 6
Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
6 из 6
Штормовой ветер в Ялте
© Администрация Ялты
Ранее сообщалось, что за период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий,в том числе подтопления территорий.
В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Позже было объявлено еще одно - до конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.
По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.
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