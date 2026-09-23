https://crimea.ria.ru/20260923/bolee-420-obrascheniy-v-yalte-shtorm-povalil-derevya-na-mashiny-1159638096.html

Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины

Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Более 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины

В Ялте ликвидируют последствия непогоды. С утра среды, 23 сентября, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города поступило более 420 обращений от жителей РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T18:23

2026-09-23T18:23

2026-09-23T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ялте ликвидируют последствия непогоды. С утра среды, 23 сентября, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города поступило более 420 обращений от жителей и гостей города, связанных со сложными погодными условиями. Об этом сообщили в администрации Ялты.Уточняется, что зафиксировано 34 заявки на поваленные деревья, повреждены 9 автомобилей. Более 20 деревьев уже убирают. Есть точечные обращения по протеканию кровель. В свою очередь специалисты "Ялтагорсвета" освобождают электропровода от сломанных ветвей, устраняют обрывы.Ранее сообщалось, что за период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий,в том числе подтопления территорий.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Позже было объявлено еще одно - до конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дорогиВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктовЛивень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой

https://crimea.ria.ru/20260923/bolshaya-yalta-chastichno-ostanetsya-bez-sveta-24-sentyabrya-1159636750.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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