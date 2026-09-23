https://crimea.ria.ru/20260923/bezopasnost-goroda-gde-v-simferopole-ustanovili-kamery-videonablyudeniya-1159589640.html

Безопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения

Безопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Безопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения в Симферополе установили во дворах многоэтажек, в парках и на дорогах – это современный инструмент для поддержания порядка на городских... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T07:10

2026-09-23T07:10

2026-09-23T07:10

крым

симферополь

видеонаблюдение

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Камеры видеонаблюдения в Симферополе установили во дворах многоэтажек, в парках и на дорогах – это современный инструмент для поддержания порядка на городских территориях, они помогают успешно следить за безопасностью жителей столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко.Ранее в администрации крымской столицы сообщали, что на территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Гость студии поделился, что сеть видеонаблюдения в Симферополе состоит из трех элементов."Первый элемент – это камеры видеонаблюдения, которые располагаются на дорогах и перекрестках, светофорных объектах для того чтобы мониторить ситуацию с пробками, аварийностью и в целом, как идет трафик движения в городе Симферополе", – рассказал спикер.Также камеры установлены на общественных территориях, добавил Александр Семенченко."Это благоустроенные парки и скверы, где в обязательном порядке устанавливается система видеонаблюдения для того, чтобы пресекать акты вандализма, а также мониторить ситуацию, как проводится уборка", – пояснил собеседник.Помимо этого, обратил внимание он, камеры есть во дворах многоквартирных домов, чтобы объективно понимать ситуацию происходящего там и пресекать акты вандализма. Еще одна важная цель – предоставить доступ к камерам председателям совета домов, чтобы и они могли при необходимости этой информацией пользоваться.К сожалению, подчеркнул он, в городе все еще фиксируются акты вандализма. "Мы находимся в тесном контакте как с сотрудниками ГАИ, так и с сотрудниками полиции для того чтобы оперативно выявлять и реагировать на те факты, которые происходят", – отметил Семенченко.В следующем году, дополнил он, система видеонаблюдения будет расширяться"Основной приоритет у нас будет на многоквартирные дома. Еще большое количество дворов не охвачено камерами видеонаблюдения. Практически все скверы и общественные пространства у нас уже обеспечены камерами видеонаблюдения. Последняя большая локация – это парк Гагарина, где в рамках благоустройства будет точно так же установлена данная система. Объективно, чтобы закрыть полностью все многоквартирные дома, еще нужно порядка 4 тысяч камер", – уточнил спикер.Активно идет взаимодействие администрации города и с интернет-провайдерами, которые так же ставят камеры на многоквартирных домах."Мы их тоже подключаем в нашу единую систему для того чтобы вся информация стекалась в одно место и при необходимости можно было оперативно отреагировать. Благодаря тому что у нас камеры есть как на улично-дорожной сети, в общественных пространствах, на жилых домах, легко отследить полностью все необходимые инциденты", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Парковка личного транспорта возле мусорныx баков мешает вывозу мусораВ России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"Как парки Симферополя защищают от вандализма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, видеонаблюдение, городская среда