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Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки

Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки

За минувшие сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T12:36

2026-09-23T12:36

2026-09-23T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Продолжаются бои за населенный пункт Бузово. В Сумской области и в районе города Сумы ликвидированы бригады ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник лишился до 210 военнослужащих, боевой бронированной машины и 13 автомобилей.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике ,уничтожив до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. "В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 солдат, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - указали в Минобороны.Подразделения войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял более 275 солдат, танк, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Войска "Днепра" улучшили положение по переднему краю в Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 20 автомобилей.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катераКольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской областиРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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