Рейтинг@Mail.ru
Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/armiya-rossii-nastupaet-ukraina-poteryala-bolee-1380-boevikov-za-sutki-1159622221.html
Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки
Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки
За минувшие сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T12:36
2026-09-23T12:36
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159389772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d8c25b464e81fc4990d80679c672fba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Продолжаются бои за населенный пункт Бузово. В Сумской области и в районе города Сумы ликвидированы бригады ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник лишился до 210 военнослужащих, боевой бронированной машины и 13 автомобилей.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике ,уничтожив до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. "В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 солдат, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - указали в Минобороны.Подразделения войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял более 275 солдат, танк, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Войска "Днепра" улучшили положение по переднему краю в Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 20 автомобилей.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катераКольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской областиРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159389772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c628159f26c7caa949f32a3b042bacb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки

Армия России наступает: Киев в зоне СВО потерял еще 1380 солдат

12:36 23.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 23 сентября 2026 годаСводка Минобороны России из зоны СВО за 23 сентября 2026 года
Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Продолжаются бои за населенный пункт Бузово.
"Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из населенного пункта Черное. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили свыше 35 военнослужащих", - говорится в сообщении.
В Сумской области и в районе города Сумы ликвидированы бригады ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник лишился до 210 военнослужащих, боевой бронированной машины и 13 автомобилей.
Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике ,уничтожив до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья.
"В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 солдат, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - указали в Минобороны.
Подразделения войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял более 275 солдат, танк, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Войска "Днепра" улучшили положение по переднему краю в Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 20 автомобилей.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, складам горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
14:38Когда закончится СВО – прогноз из Крыма
14:22В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
14:10В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
13:59"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
13:47Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
13:38Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
13:32В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
13:29Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы
13:20Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
13:14На Крымском мосту начала расти очередь
12:55В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника
12:51Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление
12:46Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:36Армия России наступает: Украина потеряла более 1380 боевиков за сутки
12:09ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
11:58Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
11:49Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
11:42Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
11:26США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
Лента новостейМолния