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Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму

Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму

Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T13:20

2026-09-23T13:20

2026-09-23T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании сессии Государственного совета РК в среду. "Главным результатом этих выборов стала поддержка курса нашего президента. Жители всей страны, в том числе Республики Крым, показали, что курс главы государства поддерживается, он верный, люди доверяют президенту, Вооруженным силам и верят в то, что все принятые решения будут реализованы", - сказал Аксенов. Он отметил, что основной задачей властей на думских выборах было в первую очередь обеспечение безопасности избирательного процесса. Глава республики поблагодарил Министерство обороны, правоохранительные органы, членов Избирательной комиссии РК, территориальных и участковых комиссий. Отдельно он отметил мужество и стойкость жителей Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голосаЧто повлияло на итоги выборов в КрымуВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков

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