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Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании сессии Государственного совета РК в среду. "Главным результатом этих выборов стала поддержка курса нашего президента. Жители всей страны, в том числе Республики Крым, показали, что курс главы государства поддерживается, он верный, люди доверяют президенту, Вооруженным силам и верят в то, что все принятые решения будут реализованы", - сказал Аксенов. Он отметил, что основной задачей властей на думских выборах было в первую очередь обеспечение безопасности избирательного процесса. Глава республики поблагодарил Министерство обороны, правоохранительные органы, членов Избирательной комиссии РК, территориальных и участковых комиссий. Отдельно он отметил мужество и стойкость жителей Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голосаЧто повлияло на итоги выборов в КрымуВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
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сергей аксенов, выборы-2026, выборы в крыму и севастополе, крым, общество, новости крыма
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму

Главным результатом выборов в Крыму стала поддержка людьми курса президента РФ - Аксенов

13:20 23.09.2026 (обновлено: 13:37 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов, председатель Совета министров Республики Крым выступает на сессии Госсовета Республики Крым
Сергей Аксёнов, председатель Совета министров Республики Крым выступает на сессии Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании сессии Государственного совета РК в среду.
"Главным результатом этих выборов стала поддержка курса нашего президента. Жители всей страны, в том числе Республики Крым, показали, что курс главы государства поддерживается, он верный, люди доверяют президенту, Вооруженным силам и верят в то, что все принятые решения будут реализованы", - сказал Аксенов.
Он отметил, что основной задачей властей на думских выборах было в первую очередь обеспечение безопасности избирательного процесса.
"В этой обстановке, работая слаженно и своевременно принимая решения, мы смогли обеспечить безопасность. Консолидация на этот короткий период помогла нам провести выборы без эксцессов. Самое главное - мы полностью смогли защитить наших крымчан", - подчеркнул он.
Глава республики поблагодарил Министерство обороны, правоохранительные органы, членов Избирательной комиссии РК, территориальных и участковых комиссий. Отдельно он отметил мужество и стойкость жителей Крыма.
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