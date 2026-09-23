https://crimea.ria.ru/20260923/aksenov-nazval-glavnyy-rezultat-dumskikh-vyborov-v-krymu--1159619528.html
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:20
2026-09-23T13:20
2026-09-23T13:37
сергей аксенов
выборы-2026
выборы в крыму и севастополе
крым
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127258027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b72d5af6660bf6e4dc99e0064baeee9d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании сессии Государственного совета РК в среду. "Главным результатом этих выборов стала поддержка курса нашего президента. Жители всей страны, в том числе Республики Крым, показали, что курс главы государства поддерживается, он верный, люди доверяют президенту, Вооруженным силам и верят в то, что все принятые решения будут реализованы", - сказал Аксенов. Он отметил, что основной задачей властей на думских выборах было в первую очередь обеспечение безопасности избирательного процесса. Глава республики поблагодарил Министерство обороны, правоохранительные органы, членов Избирательной комиссии РК, территориальных и участковых комиссий. Отдельно он отметил мужество и стойкость жителей Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голосаЧто повлияло на итоги выборов в КрымуВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127258027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2ca172eb847ca79a62afaadbceca862d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, выборы-2026, выборы в крыму и севастополе, крым, общество, новости крыма
Аксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
Главным результатом выборов в Крыму стала поддержка людьми курса президента РФ - Аксенов
13:20 23.09.2026 (обновлено: 13:37 23.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Результаты голосования в Крыму на выборах депутатов Госдумы РФ показали широкую поддержку крымчанами курса президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании сессии Государственного совета РК в среду.
"Главным результатом этих выборов стала поддержка курса нашего президента. Жители всей страны, в том числе Республики Крым, показали, что курс главы государства поддерживается, он верный, люди доверяют президенту, Вооруженным силам и верят в то, что все принятые решения будут реализованы", - сказал Аксенов.
Он отметил, что основной задачей властей на думских выборах было в первую очередь обеспечение безопасности избирательного процесса.
"В этой обстановке, работая слаженно и своевременно принимая решения, мы смогли обеспечить безопасность. Консолидация на этот короткий период помогла нам провести выборы без эксцессов. Самое главное - мы полностью смогли защитить наших крымчан", - подчеркнул он.
Глава республики поблагодарил Министерство обороны, правоохранительные органы, членов Избирательной комиссии РК, территориальных и участковых комиссий. Отдельно он отметил мужество и стойкость жителей Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: