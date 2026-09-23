https://crimea.ria.ru/20260923/35-dronov-vsu-unichtozheny-nad-regionami-rossii-za-den-1159641438.html
35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день
35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день - РИА Новости Крым, 23.09.2026
35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 35 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:38
2026-09-23T20:38
2026-09-23T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 35 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, украина, министерство обороны рф
35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день
35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за день - Минобороны
20:38 23.09.2026 (обновлено: 20:41 23.09.2026)