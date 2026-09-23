https://crimea.ria.ru/20260923/100-tysyach-domokhozyaystv-ostalis-bez-interneta-v-kieve-i-oblasti-1159637398.html

100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области

100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области - РИА Новости Крым, 23.09.2026

100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области

В Киевской области и самой украинской столице начались серьезные проблемы с интернетом. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Министерства цифровой... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T18:39

2026-09-23T18:39

2026-09-23T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Киевской области и самой украинской столице начались серьезные проблемы с интернетом. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.По информации украинских СМИ, повреждены дата-центры.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия поразила крупнейший дата-центр ВСУ. 23 сентября ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Также нанесены удары в Киеве по центру международной связи спецслужб Украины и центру обработки данных New-Telco – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятияВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на УкраинеУдары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов

киев

киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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