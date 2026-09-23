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100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области
100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области - РИА Новости Крым, 23.09.2026
100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области
В Киевской области и самой украинской столице начались серьезные проблемы с интернетом. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Министерства цифровой... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T18:39
2026-09-23T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Киевской области и самой украинской столице начались серьезные проблемы с интернетом. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.По информации украинских СМИ, повреждены дата-центры.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия поразила крупнейший дата-центр ВСУ. 23 сентября ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Также нанесены удары в Киеве по центру международной связи спецслужб Украины и центру обработки данных New-Telco – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятияВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на УкраинеУдары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
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РИА Новости Крым
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96
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новости, киев, киевская область, интернет
100 тысяч домохозяйств остались без интернета в Киеве и области

В Киеве и области без интернета остались около 100 тысяч домохозяйств

18:39 23.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Киевской области и самой украинской столице начались серьезные проблемы с интернетом. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
"В Киеве и области наблюдаются проблемы с интернетом примерно в 100 тысяч домохозяйств", – говорится в сообщении.
По информации украинских СМИ, повреждены дата-центры.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия поразила крупнейший дата-центр ВСУ. 23 сентября ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Также нанесены удары в Киеве по центру международной связи спецслужб Украины и центру обработки данных New-Telco – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.
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