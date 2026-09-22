https://crimea.ria.ru/20260922/zakonchit-konflikt-do-zimy-o-chem-tramp-govoril-na-vstreche-s-zelenskim-1159606999.html

Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским

Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы,... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T21:16

2026-09-22T21:16

2026-09-22T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы, пишет РИА Новости.Также президент США заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон и пойдет на пользу и Москве, и Киеву.Президент США отметил, что удары Киева по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Зеленским."Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ.Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп не дал Зеленскому отвечать на вопросы журналистов, полностью перехватив инициативу. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше десяти минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос.Ранее американский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над урегулированием.Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Сами меры не вступят в силу автоматически – их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявлениеПодлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, новости, украина, россия