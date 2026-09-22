Рейтинг@Mail.ru
Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/zakonchit-konflikt-do-zimy-o-chem-tramp-govoril-na-vstreche-s-zelenskim-1159606999.html
Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы,... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T21:16
2026-09-22T21:47
владимир зеленский
дональд трамп
новости
украина
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152615211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f0c659db2eb952677fe2d3515a2f8da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы, пишет РИА Новости.Также президент США заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон и пойдет на пользу и Москве, и Киеву.Президент США отметил, что удары Киева по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Зеленским."Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ.Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп не дал Зеленскому отвечать на вопросы журналистов, полностью перехватив инициативу. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше десяти минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос.Ранее американский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над урегулированием.Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Сами меры не вступят в силу автоматически – их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявлениеПодлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152615211_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_7ff502dd157d014b07341756d9496865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, дональд трамп, новости, украина, россия
Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским

Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду на окончание конфликта на Украине до зимы

21:16 22.09.2026 (обновлено: 21:47 22.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы, пишет РИА Новости.
"Что-то серьезное до зимы", – сказал Трамп, говоря о перспективах украинского урегулирования.
Также президент США заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", – сказал Трамп.
Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон и пойдет на пользу и Москве, и Киеву.

"Но им (России и Украине – ред.), безусловно, выгодно заключить сделку, и мы можем это сделать", с сказал Трамп журналистам.

Президент США отметил, что удары Киева по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Зеленским.
"Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп не дал Зеленскому отвечать на вопросы журналистов, полностью перехватив инициативу. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше десяти минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос.
Ранее американский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над урегулированием.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Сами меры не вступят в силу автоматически – их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций
"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление
Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампНовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
21:59Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
21:49В Севастополе воздушная тревога
21:37В центре и на востоке Крыма работает ПВО
21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
21:08Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
20:54В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
20:37Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
20:32В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
20:24В Севастополе продлили купальный сезон
20:11Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
19:55Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
19:37Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговоры
19:19В Севастополе снова громко из-за учений
19:07Для Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраны
18:47ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту
18:41Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа
18:29В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ
18:17Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране
18:05Польша стянула войска к украинской границе
Лента новостейМолния