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Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
51-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого по неосторожности. Об этом сообщает Главное управление... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T15:51
2026-09-22T15:51
2026-09-22T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 51-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого по неосторожности. Об этом сообщает Главное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.Ссора между мужчинами вспыхнула в мае этого года. Нетрезвый обвиняемый избил 41-летнего оппонента стеклянной бутылкой у подъезда жилого дома.По данным прокуратуры Севастополя, фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он заключен под стражу.Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд, убийство
Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
Житель Севастополя арестован за убийство знакомого в пьяной ссоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 51-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого по неосторожности. Об этом сообщает Главное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.
Ссора между мужчинами вспыхнула в мае этого года. Нетрезвый обвиняемый избил 41-летнего оппонента стеклянной бутылкой у подъезда жилого дома.
"Пострадавший самостоятельно направился по месту жительства, где от полученных повреждений скончался в тот же день", – уточнили в СК.
По данным прокуратуры Севастополя, фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он заключен под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
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