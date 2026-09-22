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Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса

Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса

Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T06:05

2026-09-22T06:05

2026-09-22T06:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики.Протоколы подписаны и вместе с решениями ОИК и другими необходимыми документами будут направлены в ЦИК России.По данным Избиркома, по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 приняли участие в выборах 249 569 избирателей (49,53%). Наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. Он набрал 136 625 голосов (54,99%).В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 приняли участие в выборах 220 977 избирателей (45,05%). Наибольшее количество голосов набрала Янина Павленко – 124 466 голосов (56,46%).По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 проголосовали 255 705 избирателей – 49,96%. Наибольшее количество голосов получил Леонид Бабашов с результатом 160 540 голосов (62,99%).Голоса распределились следующим образом: Партия "Единая Россия" – 450 862 голоса (60,70%) КПРФ – 73 314 голосов (9,87%) ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%) Партия "Новые люди" - 56 379 голосов (7,59%) Партия Справедливая Россия – 39 592 голоса (5,33%) партия Пенсионеров – 16 191 голос (2,18%) Российская экологическая партия "Зеленые" - 11 422 голоса (1,54%) Коммунисты России – 8 906 голосов (1,20%) партия "Родина" - 7 376 голосов (0,99%) "Партия прямой демократии" - 3 541 голос (0,48%). Явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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