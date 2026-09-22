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Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса
Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса
Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T06:05
2026-09-22T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики.Протоколы подписаны и вместе с решениями ОИК и другими необходимыми документами будут направлены в ЦИК России.По данным Избиркома, по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 приняли участие в выборах 249 569 избирателей (49,53%). Наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. Он набрал 136 625 голосов (54,99%).В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 приняли участие в выборах 220 977 избирателей (45,05%). Наибольшее количество голосов набрала Янина Павленко – 124 466 голосов (56,46%).По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 проголосовали 255 705 избирателей – 49,96%. Наибольшее количество голосов получил Леонид Бабашов с результатом 160 540 голосов (62,99%).Голоса распределились следующим образом: Партия "Единая Россия" – 450&nbsp;862 голоса (60,70%) КПРФ – 73&nbsp;314 голосов (9,87%) ЛДПР – 57&nbsp;416 голосов (7,73%) Партия "Новые люди" - 56&nbsp;379 голосов (7,59%) Партия Справедливая Россия – 39&nbsp;592 голоса (5,33%) партия Пенсионеров – 16&nbsp;191 голос (2,18%) Российская экологическая партия "Зеленые" - 11&nbsp;422 голоса (1,54%) Коммунисты России – 8&nbsp;906 голосов (1,20%) партия "Родина" - 7&nbsp;376 голосов (0,99%) "Партия прямой демократии" - 3&nbsp;541 голос (0,48%). Явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, избирком крыма, новости крыма, политика, государственная дума рф
Выборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса

Выборы в Крыму признаны состоявшимися и действительными - Избирком назвал результаты

06:05 22.09.2026 (обновлено: 06:06 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Александр Подгорчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики.
"Окружные избирательные комиссии Республики Крым определили результаты выборов по соответствующим одномандатным избирательным округам и установили итоги голосования по федеральному избирательному округу на своих территориях", - сказано в сообщении.
Протоколы подписаны и вместе с решениями ОИК и другими необходимыми документами будут направлены в ЦИК России.
По данным Избиркома, по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 приняли участие в выборах 249 569 избирателей (49,53%). Наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. Он набрал 136 625 голосов (54,99%).
В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 приняли участие в выборах 220 977 избирателей (45,05%). Наибольшее количество голосов набрала Янина Павленко – 124 466 голосов (56,46%).
По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 проголосовали 255 705 избирателей – 49,96%. Наибольшее количество голосов получил Леонид Бабашов с результатом 160 540 голосов (62,99%).
По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей.
Голоса распределились следующим образом: Партия "Единая Россия" – 450 862 голоса (60,70%) КПРФ – 73 314 голосов (9,87%) ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%) Партия "Новые люди" - 56 379 голосов (7,59%) Партия Справедливая Россия – 39 592 голоса (5,33%) партия Пенсионеров – 16 191 голос (2,18%) Российская экологическая партия "Зеленые" - 11 422 голоса (1,54%) Коммунисты России – 8 906 голосов (1,20%) партия "Родина" - 7 376 голосов (0,99%) "Партия прямой демократии" - 3 541 голос (0,48%).
Явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей.
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