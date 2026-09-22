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ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ
ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ
Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T13:03
2026-09-22T13:03
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях. В целом, за сутки армия России ликвидировала еще 1315 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в кольце окружения в Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Также, ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное.В Сумской области и районе города Сумы уничтожены механизированные бригады ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 215 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили до 200 военных, танк, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 170 солдат, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Центра" завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 боевиков, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили бригады противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали механизированные бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ уничтожили живую силу и технику противника в районе Малокатериновки Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночьАрмия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской областиВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ

Новости СВО: за сутки Киев потерял 1315 боевиков

13:03 22.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Жмиль-Ц группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях. В целом, за сутки армия России ликвидировала еще 1315 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в кольце окружения в Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Также, ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное.
В Сумской области и районе города Сумы уничтожены механизированные бригады ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 215 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили до 200 военных, танк, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 170 солдат, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Центра" завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 боевиков, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили бригады противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали механизированные бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ уничтожили живую силу и технику противника в районе Малокатериновки Запорожской области.
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13:03ВСУ в окружении и расширение зоны контроля: главное из сводки Минобороны РФ
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