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ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку

ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку

Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T08:42

2026-09-22T08:42

2026-09-22T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных ВС России освободили два села в Харьковской областиНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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