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ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку
ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку
Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:42
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министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных ВС России освободили два села в Харьковской областиНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "центр"
ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку

Группировка "Центр" окружила ВСУ в Доброполье и наступает на Александровку в Донбассе

08:42 22.09.2026 (обновлено: 08:47 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевое слаживание штурмовиков группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Центр" полностью окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

"В окружение попали подразделения 4-ой и 15-ой бригад национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала".️ Ведется уничтожение блокированных формирований противника", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.
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