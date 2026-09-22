https://crimea.ria.ru/20260922/vsu-udarili-po-mashine-skoroy-v-zaporozhskoy-oblasti--pogib-voditel-1159592715.html

ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель

ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель

Один человек погиб и трое получили ранения в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:12

2026-09-22T14:12

2026-09-22T14:12

евгений балицкий

новости

запорожская область

атаки всу

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили ранения в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Родственникам погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил губернатор.10 сентября украинские боевики атаковали машину скорой помощи в Энергодаре, в результате пострадали два медика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеТрое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделюНа Кубани три человека ранены после удара ВСУ

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, новости, запорожская область, атаки всу, новые регионы россии