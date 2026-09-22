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ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель
ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель
Один человек погиб и трое получили ранения в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T14:12
2026-09-22T14:12
2026-09-22T14:12
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили ранения в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Родственникам погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил губернатор.10 сентября украинские боевики атаковали машину скорой помощи в Энергодаре, в результате пострадали два медика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеТрое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделюНа Кубани три человека ранены после удара ВСУ
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евгений балицкий, новости, запорожская область, атаки всу, новые регионы россии
ВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водитель
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области – один погиб и трое ранены