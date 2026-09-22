https://crimea.ria.ru/20260922/vsu-povredili-post-radiatsionnogo-kontrolya-zaes-1159592535.html

ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭС

ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭС - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭС

Украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:06

2026-09-22T14:06

2026-09-22T14:06

заэс (запорожская атомная электростанция)

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новости сво

атомная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Вывод из строя одного из постов не означает прекращения контроля за радиационной обстановкой и не свидетельствует о наличии радиационной угрозы, отметили на ЗАЭС. Сейчас имеющихся средств и мощностей радиационного контроля достаточно для продолжения мониторинга.Вместе с тем каждый пост мониторинга является частью общей системы контроля и обеспечивает дополнительный источник информации. Его потеря сокращает возможности системы по оперативному сбору данных, уточнили в пресс-службе станции.На данный момент непосредственной угрозы радиационной безопасности не отмечается. Однако нанесение ударов по таким объектам создает дополнительные риски для оперативности и полноты мониторинга, добавили на ЗАЭС.13 сентября в пресс-службе станции сообщали, что киевские боевики целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, новости сво, атомная энергетика, запорожская область