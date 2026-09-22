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ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали
ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали
В ночь на вторник Самарская область подверглась атаке ВСУ. Один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T09:57
2026-09-22T09:57
самарская область
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новости сво
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Самарская область подверглась атаке ВСУ. Один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По его информации, военные и мобильные огневые группы ночью сбили десятки украинских дронов. Враг целился в промышленные предприятия.Он отметил, что имеются повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей. Оперативный штаб сейчас собирает полную информацию о последствиях.За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской областиТеракт на избирательном участке предотвратили в ДонецкеГлава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
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РИА Новости Крым
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самарская область, новости, новости сво, вячеслав федорищев, атаки всу
ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали

При атаке ВСУ на Самарскую область один человек погиб и четверо получили ранения

09:57 22.09.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Самарская область подверглась атаке ВСУ. Один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"В результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Также четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в наших медучреждениях", - написал Федорищев в своем канале в МАКС.
По его информации, военные и мобильные огневые группы ночью сбили десятки украинских дронов. Враг целился в промышленные предприятия.
Он отметил, что имеются повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей. Оперативный штаб сейчас собирает полную информацию о последствиях.
За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Самарская областьНовостиНовости СВОВячеслав ФедорищевАтаки ВСУ
 
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