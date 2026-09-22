https://crimea.ria.ru/20260922/vsu-atakovali-samarskuyu-oblast---odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali-1159581198.html

ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали

ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали

В ночь на вторник Самарская область подверглась атаке ВСУ. Один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T09:57

2026-09-22T09:57

2026-09-22T09:57

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Самарская область подверглась атаке ВСУ. Один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По его информации, военные и мобильные огневые группы ночью сбили десятки украинских дронов. Враг целился в промышленные предприятия.Он отметил, что имеются повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей. Оперативный штаб сейчас собирает полную информацию о последствиях.За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской областиТеракт на избирательном участке предотвратили в ДонецкеГлава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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