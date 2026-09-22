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ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту

ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту

В течение дня во вторник, 22 сентября, армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T18:47

2026-09-22T18:47

2026-09-22T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 22 сентября, армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе, в порту Одесса – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.В результате массированного удара ВС РФ поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине