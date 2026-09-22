ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту
Два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту попали под удар ВС России
18:47 22.09.2026 (обновлено: 18:52 22.09.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 22 сентября, армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении МО РФ.
В результате ударов поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе, в порту Одесса – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.
В результате массированного удара ВС РФ поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров.