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ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
Армия России за ночь поразила связанные с ВСУ промышленные предприятия в Киеве и трех областях Украины, а также морские суда, задействованные в интересах... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T08:27
2026-09-22T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России за ночь поразила связанные с ВСУ промышленные предприятия в Киеве и трех областях Украины, а также морские суда, задействованные в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях", – сказано в сообщении.Также, по данным МО РФ, за ночь российская армия поразила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Накануне Вооруженные силы России поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины.Ранее 22 сентября в военном ведомстве России сообщали, что за минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
Армия России поразила связанные с ВСУ промпредприятия в Киеве и трех областях Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России за ночь поразила связанные с ВСУ промышленные предприятия в Киеве и трех областях Украины, а также морские суда, задействованные в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях", – сказано в сообщении.
Также, по данным МО РФ, за ночь российская армия поразила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Накануне Вооруженные силы России поразили
склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины.
Ранее 22 сентября в военном ведомстве России сообщали
, что за минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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