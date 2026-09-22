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ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины

ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины

Армия России за ночь поразила связанные с ВСУ промышленные предприятия в Киеве и трех областях Украины, а также морские суда, задействованные в интересах... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T08:27

2026-09-22T08:27

2026-09-22T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России за ночь поразила связанные с ВСУ промышленные предприятия в Киеве и трех областях Украины, а также морские суда, задействованные в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях", – сказано в сообщении.Также, по данным МО РФ, за ночь российская армия поразила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Накануне Вооруженные силы России поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины.Ранее 22 сентября в военном ведомстве России сообщали, что за минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости