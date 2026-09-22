https://crimea.ria.ru/20260922/v-sochi-muzhchina-zarezal-zhenu-i-soseda-iz-za-revnosti-1159587507.html

В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности

В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности

В Сочи задержан 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве жены и соседа на почве равности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T12:17

2026-09-22T12:17

2026-09-22T11:56

убийство

сочи

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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краснодарский край

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве жены и соседа на почве равности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.После этого обвиняемый направился в соседний двор и тем же ножом зарезал 58-летнего хозяина дома.Затем фигурант сообщил о произошедшем родственнику, который обратился в экстренные службы.По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.Ранее в Крыму суд приговорил к 13 годам колонии жителя Симферополя, который на почве ревности убил свою супругу и спрятал ее тело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, сочи, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, краснодарский край, закон и право