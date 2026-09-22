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В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
В Сочи задержан 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве жены и соседа на почве равности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:17
2026-09-22T11:56
убийство
сочи
происшествия
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новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве жены и соседа на почве равности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.После этого обвиняемый направился в соседний двор и тем же ножом зарезал 58-летнего хозяина дома.Затем фигурант сообщил о произошедшем родственнику, который обратился в экстренные службы.По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.Ранее в Крыму суд приговорил к 13 годам колонии жителя Симферополя, который на почве ревности убил свою супругу и спрятал ее тело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гараже Незваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
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РИА Новости Крым
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убийство, сочи, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, краснодарский край, закон и право
В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности

Житель Сочи убил супругу и соседа на почве ревности – СК

12:17 22.09.2026
 
© СУ СКР по Краснодарскому краюВ Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве жены и соседа на почве равности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Трагедия разыгралась в минувшую субботу. Между фигурантом и его 50-летней супругой возникла ссора на почве ревности обвиняемого к соседу. В ходе конфликта мужчина нанес жене несколько ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте.
После этого обвиняемый направился в соседний двор и тем же ножом зарезал 58-летнего хозяина дома.
Затем фигурант сообщил о произошедшем родственнику, который обратился в экстренные службы.
По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.
Ранее в Крыму суд приговорил к 13 годам колонии жителя Симферополя, который на почве ревности убил свою супругу и спрятал ее тело.
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УбийствоСочиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиКраснодарский крайЗакон и право
 
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