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В Севастополе выбрали детского омбудсмена - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Севастополе выбрали детского омбудсмена
В Севастополе выбрали детского омбудсмена - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе выбрали детского омбудсмена
Марина Песчанская в третий раз избрана уполномоченным по правам ребенка в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T13:39
2026-09-22T13:39
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Марина Песчанская в третий раз избрана уполномоченным по правам ребенка в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. Он отметил достойные результаты работы Песчанской в ее докладе за 2025 год. По итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства Севастополь занял второе место среди всех регионов страны, а сам город вошел в топ-20 лучших региональных практик, подчеркнул губернатор."Отдельно хочу отметить программу "Устойчивая семья", которую Марина Леонидовна реализует при поддержке президентского гранта. Уже работают четыре клуба, где психологи помогают семьям укреплять отношения и справляться с кризисными ситуациями", - рассказал глава города.Благодаря работе программы 10 детей уже вернулись из государственных учреждений в свои родные семьи.Кроме того, разработанный в Севастополе регламент по восстановлению в родительских правах, признан одной из лучших региональных практик и уже используется другими регионами, добавил Михаил Развожаев.Летом 2016 года Марина Песчанская заняла должность уполномоченного по правам ребенка в Севастополе. Ранее она работала учителем русского языка. В июле 2021 года Песчанская была избрана детским омбудсменом на второй срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Открытость выборного процесса в Крыму обеспечивала и Общественная палата РКВ Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов ГосдумыВыборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса
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96
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым
В Севастополе выбрали детского омбудсмена

Детским омбудсменом в Севастополе на третий срок избрана Марина Песчанская

13:39 22.09.2026
 
Марина Песчанская - детский омбудсмен Севастополя
Марина Песчанская - детский омбудсмен Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Марина Песчанская в третий раз избрана уполномоченным по правам ребенка в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания она представила депутатам программу дальнейшей работы. Марина Леонидовна была единственным кандидатом на эту должность. Большинство депутатов поддержали ее кандидатуру", - написал Развожаев.
Он отметил достойные результаты работы Песчанской в ее докладе за 2025 год. По итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства Севастополь занял второе место среди всех регионов страны, а сам город вошел в топ-20 лучших региональных практик, подчеркнул губернатор.
"Отдельно хочу отметить программу "Устойчивая семья", которую Марина Леонидовна реализует при поддержке президентского гранта. Уже работают четыре клуба, где психологи помогают семьям укреплять отношения и справляться с кризисными ситуациями", - рассказал глава города.
Благодаря работе программы 10 детей уже вернулись из государственных учреждений в свои родные семьи.
Кроме того, разработанный в Севастополе регламент по восстановлению в родительских правах, признан одной из лучших региональных практик и уже используется другими регионами, добавил Михаил Развожаев.
Летом 2016 года Марина Песчанская заняла должность уполномоченного по правам ребенка в Севастополе. Ранее она работала учителем русского языка. В июле 2021 года Песчанская была избрана детским омбудсменом на второй срок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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