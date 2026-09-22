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В Севастополе снова громко из-за учений
В Севастополе снова громко из-за учений - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе снова громко из-за учений
У побережья Севастополя до 21 часа вторника флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T19:19
2026-09-22T19:19
2026-09-22T19:19
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. У побережья Севастополя до 21 часа вторника флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе снова громко из-за учений
В Севастополе военные проводят учения до 21:00 часа