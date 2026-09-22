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В Севастополе продлили купальный сезон - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Севастополе продлили купальный сезон
В Севастополе продлили купальный сезон - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе продлили купальный сезон
Купальный сезон в Севастополе решили продлить на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:24
2026-09-22T20:24
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Купальный сезон в Севастополе решили продлить на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, горхозу поручено подготовить соответствующие документы.При этом Развожаев напомнил, что еще 15 сентября департамент городского хозяйства свернул купальный сезон, а с пляжей исчезли спасатели и сезонная инфраструктура, в том числе кабинки для переодевания.Ранее сообщалось, что за три месяца купального сезона – с 15 июня по 15 сентября – на водных объектах Севастополя были зарегистрированы девять происшествий, погибли пять человек. По данным спасателей, основные причины несчастных случаев – купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил воду в море – что показали пробыСевастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузамКоварство волн и ветра: какие правила безопасности соблюдать на отдыхе в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, пляжи
В Севастополе продлили купальный сезон

Власти Севастополя на месяц продлили купальный сезон

20:24 22.09.2026
 
© РИА Новости КрымПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Купальный сезон в Севастополе решили продлить на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"В 2025 году, напомню, мы продлили купальный сезон до 15 октября, и весь этот период операторы поддерживали всю пляжную зону в надлежащем состоянии. В этом году поступим так же", – написал Развожаев.
По его информации, горхозу поручено подготовить соответствующие документы.
При этом Развожаев напомнил, что еще 15 сентября департамент городского хозяйства свернул купальный сезон, а с пляжей исчезли спасатели и сезонная инфраструктура, в том числе кабинки для переодевания.
Ранее сообщалось, что за три месяца купального сезона – с 15 июня по 15 сентября – на водных объектах Севастополя были зарегистрированы девять происшествий, погибли пять человек. По данным спасателей, основные причины несчастных случаев – купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяПляжи
 
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