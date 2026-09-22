https://crimea.ria.ru/20260922/v-sevastopole-prodlili-kupalnyy-sezon-1159606091.html

В Севастополе продлили купальный сезон

В Севастополе продлили купальный сезон - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В Севастополе продлили купальный сезон

Купальный сезон в Севастополе решили продлить на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T20:24

2026-09-22T20:24

2026-09-22T20:24

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

пляжи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Купальный сезон в Севастополе решили продлить на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, горхозу поручено подготовить соответствующие документы.При этом Развожаев напомнил, что еще 15 сентября департамент городского хозяйства свернул купальный сезон, а с пляжей исчезли спасатели и сезонная инфраструктура, в том числе кабинки для переодевания.Ранее сообщалось, что за три месяца купального сезона – с 15 июня по 15 сентября – на водных объектах Севастополя были зарегистрированы девять происшествий, погибли пять человек. По данным спасателей, основные причины несчастных случаев – купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил воду в море – что показали пробыСевастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузамКоварство волн и ветра: какие правила безопасности соблюдать на отдыхе в Крыму

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, пляжи