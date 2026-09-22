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В Севастополе появятся территории компактного проживания - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Севастополе появятся территории компактного проживания
В Севастополе появятся территории компактного проживания - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе появятся территории компактного проживания
Власти Севастополя одобрили проект нового закона об административно-территориальном устройстве города и организации местного самоуправления. Проект закона... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T17:24
2026-09-22T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя одобрили проект нового закона об административно-территориальном устройстве города и организации местного самоуправления. Проект закона вводит в том числе новое понятие — "территории компактного проживания". Об этом стало известно на заседании правительства во вторник.Сельские территории и территории компактного проживания будут закреплены в законодательстве города. Это позволит учитывать особенности разных территорий и обеспечивать соответствующие меры государственной поддержки.Он пояснил, что новый документ упорядочит административное устройство города, а необходимые изменения город возьмет на себя.Так, льготы, субсидии, компенсации, доплаты и другие меры социальной поддержки сохранятся. Переоформлять регистрацию не потребуется. Также не придется менять документы на недвижимость. Сделки с квартирами, домами и земельными участками будут проводиться в обычном порядке, без дополнительных расходов на внесение изменений в ЕГРН. Улицы и номера домов также останутся прежними.В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Концепция генпланов перестала работать - мнениеВ России примут закон о мастер-планах городовУтверждены генпланы двух районов Запорожской области
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, генплан севастополя
В Севастополе появятся территории компактного проживания

Власти Севастополя одобрили проект закона об административно-территориальном устройстве

17:24 22.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя одобрили проект нового закона об административно-территориальном устройстве города и организации местного самоуправления. Проект закона вводит в том числе новое понятие — "территории компактного проживания". Об этом стало известно на заседании правительства во вторник.
"Речь идет о территориях, где люди постоянно живут, есть жилые дома и необходимая инфраструктура, но при этом нет преобладающей сельскохозяйственной деятельности. К таким территориям в Севастополе предлагается отнести Балаклаву, Инкерман, Ласпи и Качу", - уточнил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Сельские территории и территории компактного проживания будут закреплены в законодательстве города. Это позволит учитывать особенности разных территорий и обеспечивать соответствующие меры государственной поддержки.
"Сразу хочу подчеркнуть главное: для жителей это не означает переименование улиц, изменение номеров домов или необходимость переоформлять документы на недвижимость", - заверил губернатор.
Он пояснил, что новый документ упорядочит административное устройство города, а необходимые изменения город возьмет на себя.
Так, льготы, субсидии, компенсации, доплаты и другие меры социальной поддержки сохранятся. Переоформлять регистрацию не потребуется. Также не придется менять документы на недвижимость. Сделки с квартирами, домами и земельными участками будут проводиться в обычном порядке, без дополнительных расходов на внесение изменений в ЕГРН. Улицы и номера домов также останутся прежними.
В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.
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