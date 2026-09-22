https://crimea.ria.ru/20260922/v-sevastopole-poyavyatsya-territorii-kompaktnogo-prozhivaniya-1159599899.html

В Севастополе появятся территории компактного проживания

В Севастополе появятся территории компактного проживания - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В Севастополе появятся территории компактного проживания

Власти Севастополя одобрили проект нового закона об административно-территориальном устройстве города и организации местного самоуправления. Проект закона... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T17:24

2026-09-22T17:24

2026-09-22T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя одобрили проект нового закона об административно-территориальном устройстве города и организации местного самоуправления. Проект закона вводит в том числе новое понятие — "территории компактного проживания". Об этом стало известно на заседании правительства во вторник.Сельские территории и территории компактного проживания будут закреплены в законодательстве города. Это позволит учитывать особенности разных территорий и обеспечивать соответствующие меры государственной поддержки.Он пояснил, что новый документ упорядочит административное устройство города, а необходимые изменения город возьмет на себя.Так, льготы, субсидии, компенсации, доплаты и другие меры социальной поддержки сохранятся. Переоформлять регистрацию не потребуется. Также не придется менять документы на недвижимость. Сделки с квартирами, домами и земельными участками будут проводиться в обычном порядке, без дополнительных расходов на внесение изменений в ЕГРН. Улицы и номера домов также останутся прежними.В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Концепция генпланов перестала работать - мнениеВ России примут закон о мастер-планах городовУтверждены генпланы двух районов Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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