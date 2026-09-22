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В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы
В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы
В Севастополе утверждены результаты выборов по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу №219. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T06:23
2026-09-22T06:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе утверждены результаты выборов по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу №219. Об этом сообщили в Севгоризбиркоме.Протоколы об итогах и результатах выборов и сводные таблицы к ним подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 21 сентября 2026 года всеми членами СГИК."Обращений, которые могли бы повлиять на действительность волеизъявления избирателей Севастополя, ни в Севастопольскую городскую избирательную комиссию, ни в территориальные избирательные комиссии города не поступало. Таким образом, выборы состоялись, а их результаты являются действительными", - указано в сообщении.Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70 %. Проголосовало 223 657 избирателей.Голоса распределились следующим образом: Лобач Татьяна Георгиевна получила 136 676 голосов (61,22%); Браковенко Владимир – 26 686 (11,95%); Гордиенко Артем – 20 202 (9,05%); Барыбин Сергей – 19 947 (8,93%); Киселева Ксения – 16 549 (7,41%).На 102-м заседании Севастопольской городской избирательной комиссии также были подписаны оба протокола по Севастополю, а также определены результаты выборов по одномандатному избирательному округу."Одним из новшеств этого года стало подписание протоколов в электронном виде. У всех членов комиссии имеются защищенные носители "Рутокен", на них записана усиленная квалифицированная электронная подпись — личная и персональная для каждого члена комиссии, - — цитирует Севгоризбирком председателя Нину Фаустову.Все данные были немедленно внесены в систему ГАС "Выборы" и отобразились в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, добавила она.В Крыму также выборы признаны состоявшимися и действительными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы

В Севастополе утвердили результаты выборов в Госдуму

06:23 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе утверждены результаты выборов по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу №219. Об этом сообщили в Севгоризбиркоме.
Протоколы об итогах и результатах выборов и сводные таблицы к ним подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 21 сентября 2026 года всеми членами СГИК.
"Обращений, которые могли бы повлиять на действительность волеизъявления избирателей Севастополя, ни в Севастопольскую городскую избирательную комиссию, ни в территориальные избирательные комиссии города не поступало. Таким образом, выборы состоялись, а их результаты являются действительными", - указано в сообщении.
Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70 %. Проголосовало 223 657 избирателей.
Голоса распределились следующим образом: Лобач Татьяна Георгиевна получила 136 676 голосов (61,22%); Браковенко Владимир – 26 686 (11,95%); Гордиенко Артем – 20 202 (9,05%); Барыбин Сергей – 19 947 (8,93%); Киселева Ксения – 16 549 (7,41%).
На 102-м заседании Севастопольской городской избирательной комиссии также были подписаны оба протокола по Севастополю, а также определены результаты выборов по одномандатному избирательному округу.
"Одним из новшеств этого года стало подписание протоколов в электронном виде. У всех членов комиссии имеются защищенные носители "Рутокен", на них записана усиленная квалифицированная электронная подпись — личная и персональная для каждого члена комиссии, - — цитирует Севгоризбирком председателя Нину Фаустову.
Все данные были немедленно внесены в систему ГАС "Выборы" и отобразились в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, добавила она.
В Крыму также выборы признаны состоявшимися и действительными.
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СевастопольВыборыВыборы в Крыму и СевастополеВыборы-2026СевгоризбиркомНина ФаустоваНовости СевастополяОбществоПолитика
 
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