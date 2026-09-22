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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха – тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха – тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. тях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.2
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В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

22:24 22.09.2026 (обновлено: 22:28 22.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха – тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. тях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.2
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22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
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21:49В Севастополе воздушная тревога
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21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
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