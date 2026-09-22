https://crimea.ria.ru/20260922/v-rossii-mozhet-poyavitsya-novyy-prazdnik-1159587712.html

В России может появиться новый праздник

В России может появиться новый праздник - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В России может появиться новый праздник

В России необходимо учредить День виноградаря и винодела, который логично отмечать в день рождения основателя промышленного виноделия в стране князя Льва... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T12:50

2026-09-22T12:50

2026-09-22T12:50

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо учредить День виноградаря и винодела, который логично отмечать в день рождения основателя промышленного виноделия в стране князя Льва Голицына. Такое предложение высказал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его мнению, подходящей датой для нового праздника может стать 24 августа — день рождения основателя промышленного виноделия в России и создателя отечественной школы игристых вин князя Льва Сергеевича Голицына.России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста, заявлял ранее Киселев. По его словам, АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это работает на улучшение качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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