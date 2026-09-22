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В России может появиться новый праздник - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В России может появиться новый праздник
В России может появиться новый праздник - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В России может появиться новый праздник
В России необходимо учредить День виноградаря и винодела, который логично отмечать в день рождения основателя промышленного виноделия в стране князя Льва... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:50
2026-09-22T12:50
дмитрий киселев
виноделие в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо учредить День виноградаря и винодела, который логично отмечать в день рождения основателя промышленного виноделия в стране князя Льва Голицына. Такое предложение высказал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его мнению, подходящей датой для нового праздника может стать 24 августа — день рождения основателя промышленного виноделия в России и создателя отечественной школы игристых вин князя Льва Сергеевича Голицына.России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста, заявлял ранее Киселев. По его словам, АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это работает на улучшение качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме
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дмитрий киселев, виноделие в крыму, виноделие, праздники и памятные даты, новости, общество, россия
В России может появиться новый праздник

Киселев предложил учредить День виноградаря и винодела в России

12:50 22.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра"
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо учредить День виноградаря и винодела, который логично отмечать в день рождения основателя промышленного виноделия в стране князя Льва Голицына. Такое предложение высказал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Сейчас, когда закладывается вино урожая этого года, у виноградарей и виноделов — самая жаркая пора. Отрасль растет и радует. Пора учредить в России официальный праздник работников отрасли – День виноградаря и винодела", – написал Киселев в своем канале в МАКС.
По его мнению, подходящей датой для нового праздника может стать 24 августа — день рождения основателя промышленного виноделия в России и создателя отечественной школы игристых вин князя Льва Сергеевича Голицына.
России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста, заявлял ранее Киселев. По его словам, АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это работает на улучшение качества.
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Дмитрий КиселевВиноделие в КрымуВиноделиеПраздники и памятные датыНовостиОбществоРоссия
 
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