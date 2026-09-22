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В Крыму ребенок попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
13-летний пешеход госпитализирован после ДТП в Симферопольском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мальчик попал под колеса иномарки. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:15
2026-09-22T11:15
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
симферопольский район
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 13-летний пешеход госпитализирован после ДТП в Симферопольском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мальчик попал под колеса иномарки.По данным правоохранителей, авария произошла 21 сентября около 18:36 в селе Доброе Симферопольского района. 19-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человекВ Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на местеНа Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, симферопольский район, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки

В Симферопольском районе Крыма 19-летний водитель иномарки сбил 13-летнего школьника

11:15 22.09.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Симферопольском районе 19-летний водитель иномарки сбил 13-летнего школьника
В Симферопольском районе 19-летний водитель иномарки сбил 13-летнего школьника
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 13-летний пешеход госпитализирован после ДТП в Симферопольском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мальчик попал под колеса иномарки.
По данным правоохранителей, авария произошла 21 сентября около 18:36 в селе Доброе Симферопольского района. 19-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
"В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.
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