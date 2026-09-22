https://crimea.ria.ru/20260922/v-krymu-rebenok-popal-pod-kolesa-inomarki-1159583860.html
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
13-летний пешеход госпитализирован после ДТП в Симферопольском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мальчик попал под колеса иномарки. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T11:15
2026-09-22T11:15
2026-09-22T11:15
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
симферопольский район
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159583168_0:88:1167:744_1920x0_80_0_0_42432e622a2d294fcc03cac58f202517.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 13-летний пешеход госпитализирован после ДТП в Симферопольском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мальчик попал под колеса иномарки.По данным правоохранителей, авария произошла 21 сентября около 18:36 в селе Доброе Симферопольского района. 19-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человекВ Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на местеНа Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159583168_30:0:1139:832_1920x0_80_0_0_4db41efd3302b7931dc1e90bed1390cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, симферопольский район, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
В Крыму ребенок попал под колеса иномарки
В Симферопольском районе Крыма 19-летний водитель иномарки сбил 13-летнего школьника