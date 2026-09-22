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В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов
В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов
Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T12:44
2026-09-22T12:50
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, на проведение этих мероприятий из федерального и республиканского бюджетов выделено 43 млн рублей.Как уточнил глава РК, поддержку при подключении домов к газу получают многодетные родители, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами. Им предоставляется субсидия на покупку оборудования и монтаж внутридомовых сетей.Размер субсидии определяется исходя из затрат граждан на приобретение и установку газоиспользующего оборудования и на проведение догазификации, но не может превышать 100 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублейПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
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сергей аксенов, крым, новости крыма, газ, газоснабжение
В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – Аксенов

В Крыму более 700 домов льготников подключили к природному газу с начала года – Аксенов

12:44 22.09.2026 (обновлено: 12:50 22.09.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала 2026 года 739 домовладений жителей Республики Крым из числа льготных категорий граждан бесплатно подключены к природному газу. Это стало возможным благодаря реализации в Крыму программы по бесплатному проведению работ по догазификации и покупке газоиспользующего оборудования", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, на проведение этих мероприятий из федерального и республиканского бюджетов выделено 43 млн рублей.
Как уточнил глава РК, поддержку при подключении домов к газу получают многодетные родители, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами. Им предоставляется субсидия на покупку оборудования и монтаж внутридомовых сетей.
Размер субсидии определяется исходя из затрат граждан на приобретение и установку газоиспользующего оборудования и на проведение догазификации, но не может превышать 100 тысяч рублей.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаГазГазоснабжение
 
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