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В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ
В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ
Избирательная комиссия Херсонской области подвела итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, пишет сетевое издание... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T18:29
2026-09-22T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Херсонской области подвела итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, пишет сетевое издание "Таврия".Отмечается, что жители Херсонской области впервые приняли участие в выборах такого уровня. Явка избирателей по федеральному избирательному округу в Херсонской области составила 74,61%.Также в Херсонском одномандатном избирательном округе № 187 явка составила 70,03%. Елена Дмитрук получила 77,36% голосов, Рамиль Замалетдинов — 8,11%, Иван Шумаков — 7,47%, Игорь Щепелин — 5,85%."Сегодня мы завершили важнейший этап работы — установили результаты первых для Херсонской области выборов депутатов Государственной Думы. Несмотря на все сложности, избирательная система региона выполнила свою задачу, а избирательный процесс состоялся", — отметила председатель областного Избиркома Марина Захарова.В Избиркоме подчеркнули, что голосование проходило в условиях непростой оперативной обстановки. При возникновении угроз безопасности работа отдельных участков временно приостанавливалась, а после снятия угрозы комиссии возвращались к работе.Ранее в Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы. В Крыму также выборы признаны состоявшимися и действительными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Германия предпринимала попытки вмешаться в выборы в Госдуму – ВолодинЛукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосованияРезультаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение
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РИА Новости Крым
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херсонская область, выборы, выборы-2026, марина захарова, новые регионы россии, новости
В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ

В Херсонской области "Единая Россия" набрала 74,81 процента голосов на выборах в Госдуму

18:29 22.09.2026
 
© Избирательная комиссия Херсонской областиПодсчет голосов на избирательных участках в Херсонской области
Подсчет голосов на избирательных участках в Херсонской области
© Избирательная комиссия Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Херсонской области подвела итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, пишет сетевое издание "Таврия".
Отмечается, что жители Херсонской области впервые приняли участие в выборах такого уровня. Явка избирателей по федеральному избирательному округу в Херсонской области составила 74,61%.
"По федеральному округу голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" — 74,81%, "Справедливая Россия" — 13,73%, КПРФ — 4,7%, "Новые люди" — 3,7%, ЛДПР — 2,02%, другие политические партии суммарно — 0,79%", — говорится в сообщении.
Также в Херсонском одномандатном избирательном округе № 187 явка составила 70,03%. Елена Дмитрук получила 77,36% голосов, Рамиль Замалетдинов — 8,11%, Иван Шумаков — 7,47%, Игорь Щепелин — 5,85%.
"Сегодня мы завершили важнейший этап работы — установили результаты первых для Херсонской области выборов депутатов Государственной Думы. Несмотря на все сложности, избирательная система региона выполнила свою задачу, а избирательный процесс состоялся", — отметила председатель областного Избиркома Марина Захарова.
В Избиркоме подчеркнули, что голосование проходило в условиях непростой оперативной обстановки. При возникновении угроз безопасности работа отдельных участков временно приостанавливалась, а после снятия угрозы комиссии возвращались к работе.
Ранее в Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов Госдумы. В Крыму также выборы признаны состоявшимися и действительными.
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