https://crimea.ria.ru/20260922/v-feodosii-zavershayut-priem-zayavok-na-vyplaty-postradavshim-ot-chs-1159603732.html
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:54
2026-09-22T20:54
2026-09-22T20:54
феодосия
новости крыма
владимир ким
электроэнергия
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/44/1114874498_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_f2d08961db45221105fadb2cfb41aacb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух суток. Об этом напомнил глава администрации Владимир Ким.Он напомнил, что подать заявление можно в пунктах приема в Приморском по улице Советская, 6, в здании ДК "Бриз" с 9 до 18 часов и в ДК села Береговое с 9 до 14:00.В данном случае заявления принимают в Феодосийском Доме культуры, городской библиотеке им. С. Пивоварова, в кабинете №200 администрации Феодосии и в территориальном отделе села Насыпное с 14 до 18 часов.Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 17 сентября было обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/44/1114874498_288:0:2592:1728_1920x0_80_0_0_9cf2154745cee98462c23550945b3226.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, новости крыма, владимир ким, электроэнергия, отключение электроэнергии
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты за отсутствие света
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух суток. Об этом напомнил глава администрации Владимир Ким.
"Завтра, 23 сентября, – последний день приема заявлений на получение единовременной выплаты пострадавшим в результате ЧС для жителей Приморского, Берегового и микрорайона Ближние Камыши", – написал Ким в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что подать заявление можно в пунктах приема в Приморском по улице Советская, 6, в здании ДК "Бриз" с 9 до 18 часов и в ДК села Береговое с 9 до 14:00.
"Последний день приема заявлений для жителей Феодосии и села Солнечного – 28 сентября. Подать заявление на получение выплаты можно 23, 24, 25 и 28 сентября", – продолжил мэр города.
В данном случае заявления принимают в Феодосийском Доме культуры, городской библиотеке им. С. Пивоварова, в кабинете №200 администрации Феодосии и в территориальном отделе села Насыпное с 14 до 18 часов.
Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан
, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 17 сентября было обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: