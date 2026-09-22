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В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:54
2026-09-22T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух суток. Об этом напомнил глава администрации Владимир Ким.Он напомнил, что подать заявление можно в пунктах приема в Приморском по улице Советская, 6, в здании ДК "Бриз" с 9 до 18 часов и в ДК села Береговое с 9 до 14:00.В данном случае заявления принимают в Феодосийском Доме культуры, городской библиотеке им. С. Пивоварова, в кабинете №200 администрации Феодосии и в территориальном отделе села Насыпное с 14 до 18 часов.Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 17 сентября было обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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феодосия, новости крыма, владимир ким, электроэнергия, отключение электроэнергии
В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС

В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты за отсутствие света

20:54 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко  / Перейти в фотобанкВид на Феодосию
Вид на Феодосию - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух суток. Об этом напомнил глава администрации Владимир Ким.
"Завтра, 23 сентября, – последний день приема заявлений на получение единовременной выплаты пострадавшим в результате ЧС для жителей Приморского, Берегового и микрорайона Ближние Камыши", – написал Ким в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что подать заявление можно в пунктах приема в Приморском по улице Советская, 6, в здании ДК "Бриз" с 9 до 18 часов и в ДК села Береговое с 9 до 14:00.
"Последний день приема заявлений для жителей Феодосии и села Солнечного – 28 сентября. Подать заявление на получение выплаты можно 23, 24, 25 и 28 сентября", – продолжил мэр города.
В данном случае заявления принимают в Феодосийском Доме культуры, городской библиотеке им. С. Пивоварова, в кабинете №200 администрации Феодосии и в территориальном отделе села Насыпное с 14 до 18 часов.
Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 17 сентября было обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.
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