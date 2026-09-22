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В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС

В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС - РИА Новости Крым, 22.09.2026

В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС

В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T20:54

2026-09-22T20:54

2026-09-22T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии завершают прием заявок на единовременные выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием электричества в домах более двух суток. Об этом напомнил глава администрации Владимир Ким.Он напомнил, что подать заявление можно в пунктах приема в Приморском по улице Советская, 6, в здании ДК "Бриз" с 9 до 18 часов и в ДК села Береговое с 9 до 14:00.В данном случае заявления принимают в Феодосийском Доме культуры, городской библиотеке им. С. Пивоварова, в кабинете №200 администрации Феодосии и в территориальном отделе села Насыпное с 14 до 18 часов.Выплаты за отсутствие света в домах более двух суток получили 266 тысяч крымчан, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По состоянию на 17 сентября было обработано более 600 тысяч заявлений. Выплаты получат все жители, которые в условиях чрезвычайной ситуации оставались без электроснабжения более 48 часов подряд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, владимир ким, электроэнергия, отключение электроэнергии