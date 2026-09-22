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В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму" - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по маршруту "Малый Иерусалим" в честь Всемирного дня туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T22:38
2026-09-22T22:38
2026-09-22T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по маршруту "Малый Иерусалим" в честь Всемирного дня туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Посещение внутренних помещений объектов не предусмотрено, в связи с ограниченным количеством мест необходима предварительная регистрация. Дети до 14 лет могут принять участие в сопровождении взрослых, уточняется в сообщении.Экскурсия стартует 27 сентября в 14 часов у здания Туристско-информационного центра.Ко Всемирному дню туризма две бесплатные экскурсии проведут также в Симферополе в субботу, 26 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всемирный день туризма – инфографика РИА Новости КрымГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
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В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму" ко Дню туризма