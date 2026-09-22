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В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2026
В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
Пяти населенным пунктам Джанкойского района Крыма ограничат водоснабжение в среду, 23 сентября. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T20:32
2026-09-22T20:32
вода крыма
джанкойский район
новости крыма
водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пяти населенным пунктам Джанкойского района Крыма ограничат водоснабжение в среду, 23 сентября. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".На предприятии принесли извинения за причиненные неудобства и рекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.Самые инт важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
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РИА Новости Крым
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вода крыма, джанкойский район, новости крыма, водоснабжение, отключение воды
В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября

В Крыму ограничат подачу воды части Джанкойского района на весь день 23 сентября

20:32 22.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пяти населенным пунктам Джанкойского района Крыма ограничат водоснабжение в среду, 23 сентября. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".

"Джанкойский филиал "Вода Крыма" сообщает: 23.09.2026 с 09:00 ориентировочно до 18:00 будет ограничено водоснабжение по адресам: пгт. Красногвардейское, с. Щербаково, с. Доходное, с. Новосельцы, с. Знаменка", – сказано в сообщении.

На предприятии принесли извинения за причиненные неудобства и рекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.
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Вода КрымаДжанкойский районНовости КрымаВодоснабжениеОтключение воды
 
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